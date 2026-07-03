ترامب بين السياسة والمال.. أرباح ضخمة تثير الشكوك!

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، بعد حديثه عن عدم معرفته بحجم المكاسب التي حققها من استثماراته في العملات المشفرة، والتي تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق تقارير إفصاح مالي.

وخلال مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح ترامب أنه يترك إدارة أمواله لشركات استثمارية كبرى عبر صناديق ائتمان عمياء، مشيرًا إلى أنه لا يناقش تفاصيل استثماراته مع أفراد عائلته.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لطالما ربحت المال، أنا رجل أعمال جيد حقاً”، مضيفًا أن جزءًا من العوائد يعود إلى ارتفاع الأسواق المالية بشكل عام، دون توضيح طبيعة الأصول أو الجهات التي تدير تلك الاستثمارات.

وفي ملف تضارب المصالح، اعتبر ترامب أن الرئيس ونائبه غير ملزمين قانونيًا بالابتعاد عن قرارات قد تؤثر على مصالحهم المالية، واصفًا ذلك بأنه غير عملي في إدارة شؤون الدولة.

كما أشار إلى أنه تنازل عن راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار، معتبرًا ذلك دليلًا على نزاهته في التعامل مع المال العام.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى ما وصفه بالضغوط التي تواجه عائلته بسبب التدقيق المستمر في أعمالها التجارية، مؤكدًا أن أي نشاط للعائلة يُعامل بشك حتى في الصفقات البسيطة.

وفي سياق متصل، دافع ترامب عن سياساته الداعمة للعملات المشفرة، معتبرًا أن تعزيز ريادة الولايات المتحدة في هذا القطاع ضروري لمواجهة التفوق الصيني، ومعلنًا سعيه لجعل بلاده “عاصمة العملات المشفرة العالمية”.

وفي تطور آخر، كشفت تقارير إعلامية أمريكية، استنادًا إلى الإفصاحات المالية السنوية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى أسهمًا في شركات تكنولوجيا كبرى خلال فترة تراجع الأسواق، قبل أن يحقق مكاسب لاحقة مع تعافي الأسعار.

وأشارت التقارير إلى أن قرارات فرض الرسوم الجمركية في أبريل أدت إلى تراجع أسهم شركات كبرى مثل آبل وألفابت وأمازون، قبل أن يعاود ترامب شراء حصص في تلك الشركات خلال فترة الانخفاض، ما ساهم في تحقيق أرباح وُصفت بأنها ملحوظة مع تعافي السوق.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول طبيعة الإفصاحات المالية للرئيس الأمريكي، خاصة في ظل التباين بين تصريحاته بشأن عدم متابعة تفاصيل استثماراته وحجم الأرباح الواردة في الوثائق الرسمية.

هانتر بايدن يسخر من ترامب ويقترح ترشيحه لنوبل: “أنهى الحرب مع إيران 38 مرة”

سخر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن إنهاء الحرب مع إيران، مقترحاً بطريقة تهكمية ترشيحه لجائزة نوبل للسلام.

وكتب هانتر بايدن في منشور على منصة “إكس” أن ترامب “أنهى الحرب نفسها ما لا يقل عن 38 مرة”، مضيفاً أن “لا يوجد أي رئيس في التاريخ فعل ذلك بهذا العدد من المرات”، في إشارة إلى ما وصفه بتكرار التصريحات حول إنهاء الصراع مع إيران.

وأضاف ساخراً أن ذلك يأتي “حسب إحصاء شبكة سي إن إن”، قبل أن يختم منشوره بأسلوب يحاكي منشورات ترامب قائلاً: “إنه إنجاز قياسي يستحق تقدير لجنة نوبل، شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!”.

وتأتي هذه السخرية في وقت يواصل فيه ترامب وإدارته التأكيد على أن المواجهة مع إيران “انتهت” أو جرى احتواؤها، رغم استمرار التوترات والضربات المتبادلة مؤخراً، إلى جانب استمرار المفاوضات حول اتفاق محتمل.

كما أشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أنه “أنهى عدداً من الحروب والنزاعات” حول العالم، بينها غزة، والهند وباكستان، ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأرمينيا وأذربيجان، وكمبوديا وتايلاند، وصربيا وكوسوفو، إضافة إلى الخلافات بين مصر وإثيوبيا، رغم أن العديد من هذه النزاعات ما زالت قائمة بأشكال مختلفة.