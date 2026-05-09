ترامب: تبادل 1000 أسير وهدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع احتفالات روسيا بـ”يوم النصر”، في خطوة شملت أيضًا اتفاقًا على تبادل واسع للأسرى بين الجانبين.

وقال دونالد ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إنه يسرّه إعلان وقف إطلاق النار خلال أيام 9 و10 و11 مايو، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن تعليق جميع الأنشطة القتالية، إلى جانب تنفيذ عملية تبادل أسرى بصيغة 1000 مقابل 1000 من الجانبين.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أنه تقدم بالمقترح بشكل مباشر ضمن جهود تهدف إلى خفض التصعيد العسكري.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات سابقة لترامب أكد فيها عزمه الدفع نحو وقف إطلاق النار، في وقت كانت روسيا قد أعلنت بالفعل هدنة أحادية الجانب يومي 8 و9 مايو بمناسبة “يوم النصر”، بعد نقاشات مرتبطة بمكالمة سابقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب معطيات سابقة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها هدنة بيوم النصر، إذ سبق أن أعلن عن وقف إطلاق نار مماثل في مايو 2025.

ومع بدء سريان الهدنة عند الساعة 00:00 يوم 8 مايو، أفادت تقارير بحدوث هجوم أوكراني استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، ما أسفر عن أضرار مادية وسقوط ضحايا بين المدنيين.

وفي تطور موازٍ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لفترة أطول، مع إبداء انفتاحه على إرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو إذا ساهم ذلك في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وقال ترامب في تصريحات أمام البيت الأبيض إنه مستعد لهذه الخطوة إذا ثبت أنها تساعد في حل الأزمة، مشيرًا إلى إمكانية توسيع الدور الأمريكي في المسار التفاوضي.

كما عبّر عن رغبته في “تمديد كبير” للهدنة، بعد موافقة موسكو على مبادرة أمريكية تقضي بوقف إطلاق النار خلال الفترة المحددة، بالتوازي مع تنفيذ صفقة تبادل أسرى واسعة.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وافقت على المقترح الأمريكي، في إطار مساعٍ تهدف إلى خفض التصعيد وفتح مسار للحوار بين الطرفين.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موافقة كييف على الهدنة خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى اتفاق على تبادل الأسرى بصيغة 1000 مقابل 1000، مؤكدًا بدء التحضيرات لتنفيذ العملية.

كما وجّه زيلينسكي الشكر للولايات المتحدة على دورها الدبلوماسي، مشددًا على أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بعملية التبادل.

وفي تصريحات لاحقة، أعرب ترامب عن أمله في أن تمثل هذه الهدنة بداية لإنهاء النزاع، في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح قنوات تفاوض أوسع بين موسكو وكييف.