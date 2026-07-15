ترامب: تحديد أهداف إيران على ساحل هرمز يمثل تحديًا للقوات الأمريكية

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوات الأمريكية تواجه صعوبات في تحديد مواقع المنشآت العسكرية الإيرانية على طول ساحل مضيق هرمز، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، ردًا على سؤال حول قدرة الولايات المتحدة على استهداف المواقع الإيرانية: “كما تعلمون، إذا نظرتم إلى مضيق هرمز، في الوقت الحالي، عندما نبحث، نجد صعوبة في تحديد إن لديهم أي شيء هنا أو هناك”.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متزايدًا، إذ نفذت القوات الأمريكية منذ 8 يوليو سلسلة من الهجمات على أهداف إيرانية، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن العمليات جاءت ردًا على هجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.

وتزامنت الضربات الأمريكية مع هجمات إيرانية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، ما رفع مستوى التوتر بين الطرفين.

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما إذا كانت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران استؤنفت، قال إن الأمر يمكن تفسيره بعدة أشكال، دون تقديم موقف حاسم بشأن مستقبل العمليات العسكرية أو احتمالات التصعيد أو التهدئة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وثلث الغاز الطبيعي المسال، فيما تشير التجارب العسكرية السابقة إلى أن استهداف المنشآت الساحلية الإيرانية يحتاج إلى معلومات استخباراتية دقيقة وقدرات متقدمة.

ترامب ينشر صورة معدلة تتضمن خرائط لكندا وغرينلاند وفنزويلا

وفي سياق آخر، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة معدلة عبر منصة “تروث” تجمع عددًا من قادة العالم، تضمنت استبدال خريطة أوكرانيا الموجودة في الصورة الأصلية بخريطة تشمل كندا وغرينلاند وفنزويلا مغطاة بالعلم الأمريكي.

وبحسب صحيفة “إيلتا سانومات” الفنلندية، فإن الصورة الأصلية التُقطت خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين إلى واشنطن في أغسطس 2025، وكانت تظهر خريطة أوكرانيا بالقرب من مكتب الرئيس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن النسخة المعدلة استبدلت الخريطة بخريطة أخرى يغطي فيها العلم الأمريكي كندا وغرينلاند وفنزويلا، معتبرة أن الصورة تضمنت إشارات إلى مطالبات إقليمية أمريكية.

ولم يرفق ترامب أي تعليق مع الصورة التي نشرها عبر حسابه، واكتفى بعرضها دون توضيح مضمونها أو الهدف من نشرها.

ويأتي نشر الصورة في سياق مواقف سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدول الثلاث، إذ سبق أن تحدث عن إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، كما أعرب عن اهتمامه بضم غرينلاند، إضافة إلى تصريحات سابقة مرتبطة بفنزويلا.