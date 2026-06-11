ترامب: حصلنا على ملايين البراميل من نفط إيران دون أن تعرف

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد تصريحات قال فيها إن الولايات المتحدة تحصل على “ملايين البراميل” من النفط الإيراني بشكل يومي، في وقت نفى فيه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت علمه بأي عمليات من هذا النوع.

وقال ترامب إن بلاده “تأخذ ملايين البراميل من النفط الإيراني كل ليلة”، مشيراً إلى أن طهران اكتشفت الأمر مؤخراً، وفق ما نقلته وكالة رويترز، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه العمليات أو آليات تنفيذها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة، بحسب وصفه، ساهمت في استقرار أسعار النفط العالمية عند مستويات تتراوح بين 85 و90 دولاراً للبرميل، بدلاً من ارتفاعها إلى 250 دولاراً.

ورغم التصعيد في تصريحاته، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن طهران وافقت مبدئياً على عدم امتلاك سلاح نووي، في انتظار توقيع اتفاق رسمي بين الجانبين.

في المقابل، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال جلسة استماع في الكونجرس إنه لا علم له بأي عمليات أمريكية تتعلق بأخذ النفط الإيراني، وذلك بعد تصريحات الرئيس.

ومع ذلك، أشار رايت في وقت سابق إلى أن الجيش الأمريكي ساعد في إخراج بعض النفط من مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، ما يضيف مزيداً من الغموض حول طبيعة العمليات المشار إليها.