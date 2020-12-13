ترامب: حققت فوزاً كاسحاً في الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرد أمس السبت، عبر حسابه في موقع “تويتر”، قائلا إنه حقق “فوزا كاسحا في الانتخابات”، مضيفا أن ذلك في حال “لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها”.

وقال في تغريدة: “حققت فوزا كاسحا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان”.

وفي وقت سابق من أمس السبت، انتقد ترامب عبر تويتر رفض المحكمة العليا الأمريكية دعوى لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، وقال: “لقد خذلتنا”.

ورفضت المحكمة العليا، الجمعة الماض، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020