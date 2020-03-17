ترامب: حققنا تقدما في مواجهة «كورونا» وإجراءات الاختبار تسير على ما يرام

دعا الرئيس ترامب الأمريكيين إلى العمل من منازلهم. [أرشيفية/أسوشيتد برس]

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام.

وخلال مؤتمر صحفي عُقِد بالبيت الأبيت في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، أفاد ترامب بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا.

وطالب الرئيس الأمريكي بتقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا، وفق قوله.

وصرح ترامب بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا الجديد، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.

كما دعا الرئيس ترامب الأمريكيين إلى العمل من منازلهم.

اقترح تصحيحاً