ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات المستمرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن الحكومة الإيرانية قد تسقط في ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، التي اندلعت نتيجة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني.

وأوضح ترامب أن “أي نظام سياسي يمكن أن يواجه الفشل في مواجهة الاحتجاجات الشعبية”، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال سقوط حكومة طهران إذا استمرت الأزمة.

وتساءل ترامب عن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي، قائلاً: “لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده، ولا أعلم إن كان الشعب الإيراني سيقبل قيادته أم لا، ولكن إذا قبلوا به، فسيكون ذلك مقبولًا بالنسبة لي”، ويبدو أن الرئيس الأميركي يعتبر أن تحولات سياسية في إيران قد تفضي إلى دور أكبر للمعارضة، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد النظام.

في وقت لاحق، أعلن ترامب أنه تم إبلاغه بأن قتل المحتجين في إيران قد توقف، وأضاف قائلاً: “قيل لي إن قتل المحتجين قد توقف، وأن الإعدامات لن تحصل، نأمل أن تكون هذه المعلومات صحيحة”.

وواصل التحذير من أن الولايات المتحدة ستكون غاضبة للغاية إذا استؤنف العنف ضد المتظاهرين، مشيرًا إلى تصعيد محتمل في المواقف الأمريكية إذا استمرت الانتهاكات ضد المحتجين.

وأكد ترامب لفريقه الأمني أنه يرغب في ضربة عسكرية سريعة وحاسمة ضد إيران إذا تطلب الأمر، دون أن يؤدي ذلك إلى حرب مستدامة قد تستمر لأسابيع أو أشهر.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن ترامب يريد ضمان نتائج سريعة ضد النظام الإيراني في حال اتخاذ قرار عسكري، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في تصعيد طويل الأمد.

في الجانب الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رد على التصريحات الأمريكية في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، حيث نفى وجود أي خطة لتنفيذ أحكام إعدام شنق ضد المحتجين، واصفًا الإعدام شنقًا بأنه “أمر مرفوض تمامًا” من الحكومة الإيرانية.

وأوضح عراقجي أن الاحتجاجات السلمية استمرت بسبب الصعوبات الاقتصادية، لكن الأعمال العنيفة التي اندلعت لاحقًا كان لها دوافع خارجية، متهمًا إسرائيل بالوقوف وراءها.

كما أشار إلى أن “الهدوء قد عاد” إلى البلاد، رغم التقارير التي تشير إلى أن أعداد القتلى قد تجاوزت 2600 شخص وفقًا لمنظمات حقوقية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن التقديرات الأمنية تشير إلى أن إسرائيل ستحصل على إنذار مبكر من واشنطن حال اتخاذ قرار أميركي ضد إيران، ما يسمح بالاستعداد للجبهة الداخلية.

وأضافت الهيئة أن طهران قد لا ترد بشكل مباشر على الضربة الأميركية، مع احتمال تنفيذ رد غير مباشر عبر جماعات مثل الحوثيين أو حزب الله، فيما رفعت المنظومة الأمنية الإسرائيلية جاهزيتها إلى أعلى مستوياتها تحسباً لأي سيناريو.

السلطة القضائية الإيرانية تنفي صدور حكم بإعدام الشاب عرفان سلطاني وسط احتجاجات واسعة

نقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطة القضائية الإيرانية، الخميس، نفيها صدور أي حكم بالإعدام على الشاب عرفان سلطاني، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي اعتُقل في 10 يناير خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأوضحت السلطة القضائية أن سلطاني محتجز حالياً في سجن كرج المركزي، ويُتهم بـ”التآمر ضد الأمن الداخلي للبلاد وممارسة أنشطة دعائية ضد النظام”، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام لا تنطبق على هذه التهم إذا ما أكدت المحكمة ذلك.