ترامب: خضعت لفحص «كورونا» والنتائج لم تظهر بعد

البيت الأبيض سيفحص من الآن وصاعداً حرارة جميع من هم على اتصال وثيق مع ترامب. [أسوشيتد برس]

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، خضوعه أمس الجمعة لفحص فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن النتائج منتظرة في الأيام المقبلة.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ترامب قوله، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: “لقد خضعت للفحص، مساء أمس الجمعة.

يأتي ذلك في حين، أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق الجمعة، أنه ليس بحاجة للقيام بذلك؛ لأنه لم تظهر عليه أي أعراض، وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض صافح أيضاً عدة مرات أشخاصاً؛ خلافاً للتوصيات الصحية.



هذا وأكد البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعداً حرارة جميع من هم على اتصال وثيق مع ترامب ونائبه مايك بنس، كإجراء احتياطي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس النواب الأميركي، في وقت متأخر أمس، على حزمة مساعدات اقتصادية بمليارات الدولارات، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد.



ومن المتوقع التصديق على حزمة المساعدات الاقتصادية الأسبوع المقبل، لتصبح قانوناً بعدما أعرب الرئيس الأميركي عن تأييده لها، في تغريدة عبر حسابه على تويتر.





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