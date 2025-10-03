ترامب: خطتي الوحيدة لعام 2026 هي «البقاء على قيد الحياة»

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن خطته لعام 2026 تقتصر على “البقاء على قيد الحياة”، معتبراً الأوضاع في الساحة السياسية الحالية بأنها “جنون”.

وفي ردّه على سؤال حول مشاركته في الحملة الانتخابية ومساعدة بعض المرشحين، قال ترامب: “أريد أن أبقى على قيد الحياة”.

وأضاف: “أنتم تعلمون أن الخطاب الذي يستخدمه هؤلاء الديمقراطيون المجانين خطير جدًا. لقد جعلوا السياسة خطيرة للغاية. وسنكون، وسنكون… أنتم ستكونون سعداء جدًا بالعمل الذي سنقوم به”.

يُذكر أن الانتخابات النصفية الأمريكية ستُجرى بين 7 أبريل و3 نوفمبر 2026، لتحديد تشكيل مجلسي الكونغرس الأمريكي، بعد عامين من الانتخابات الرئاسية الماضية.

بولندا تتعاقد على صواريخ “أمرام دي” الأمريكية لمقاتلاتها “إف-35”

أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، الخميس، أن بلاده أتمت اتفاقًا لشراء صواريخ “أمرام” الأمريكية من النسخة “دي” المخصصة لطائرات “إف-35”.

وقال الوزير لوسائل الإعلام: “لدينا معلومات مهمة للغاية، لقد أكدنا اليوم شراء بولندا لأحدث صواريخ ‘أمرام’ من النسخة ‘دي’، وهي صواريخ جو-جو موجهة بالرادار لطائرات ‘إف-35′”.

وأشار كوسينياك كاميش إلى أن بولندا هي الدولة الوحيدة التي تُباع لها هذه النسخة من الصواريخ، دون الكشف عن عدد الصواريخ أو قيمة الصفقة، موضحًا أن التمويل سيتم عبر صندوق دعم القوات المسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أن بولندا كانت قد اشترت مؤخرًا 32 مقاتلة من طراز “إف-35” من الولايات المتحدة، ضمن تعزيز قدراتها الدفاعية على الحدود الشرقية للبلاد.