ترامب رسمياً ولأول مرة يزور الهند

ترامب يقوم بأول زيارة رسمية له للهند تستمر يومين. [إنترنت]

استقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في مطار بمدينة أحمد آباد مساء الاثنين، حسبما ذكرت شبكة “ان دي تي في” الهندية.

ويشار إلى أن ترامب يقوم بأول زيارة رسمية له للهند تستمر يومين.

وذكرت شبكة “ان دي تي في” أن مجموعة من الراقصين قدموا عرضا أمام ترامب وزوجته، قبل أن يغادرا المطار.

ومن المرجح أن تبحث الهند والولايات المتحدة شروط اتفاق التجارة المقبولة من الجانبين، بعد أن قلل ترامب من فرص التوصل إلى اتفاق تجاري كبير أمام تجمع جماهيري.

ويتفاوض الجانبان على صفقة تجارية شاملة منذ أكثر من عام، لكن الدبلوماسيين أشاروا إلى أن الزيارة ستشهد إبرام اتفاقات في مجالات محددة، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وتخفيض التعريفات الجمركية على دراجات هارلي ديفيدسون واتفاقية تسهيل التجارة.

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