ترامب: روسيا قوية وهزمت «هتلر ونابليون» و«بوتين» يريد وقف القتال في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد إنهاء الحرب قريبًا.

وقال ترامب: “أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد وقف القتال، أستطيع أن أرى ذلك”، واصفًا روسيا بأنها قوية و”هزمت هتلر ونابليون”.

وأضاف ترامب: “إن الروس، يقاتلون منذ فترة طويلة، ويفعلون هذا منذ فترة طويلة”، لافتًا إلى أنه سأل الرئيس بوتين، عن هذا الأمر خلال محادثة جرت بينهما مؤخرا، قائلاً: “أعتقد أنه يريد إنجاز هذا الأمر وبسرعة”، مؤكدا أن فلاديمير زيلينسكي لديه رغبة مماثلة”.

ولدى سؤاله شأن موعد عقد اجتماع مع الرئيس الروسي في السعودية: “لم يتم تحديد الموعد بعد، ولكن قد يحدث ذلك قريبا جدا في المملكة العربية السعودية”.

وقال ترامب لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة زيلينسكي في مفاوضات السلام: “سوف يشارك، نعم”، مشددًا على أن روسيا تريد المفاوضات “وإلا فإنها ستكون مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة”.

يأتي ذلك عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، جرى خلاله بحث عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.

يأتي ذلك عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، جرى خلاله بحث عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا، وقال بيسكوف: “تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية.

وأكد الرئيس بوتين “الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق ترامب الرأي إزاء إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية”.

بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “تحدثت للتو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام”.

وأضاف، “ناقشنا عدة أمور تتعلق بالحرب.. لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة التي تسببت في موت ودمار هائلين وغير ضروريين على الإطلاق”.