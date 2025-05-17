ترامب: زيلينسكي بلا أوراق تفاوضية واجتماع حاسم مع بوتين لإنهاء أزمة أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يملك حالياً أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه واجه صعوبة في الحديث مع زيلينسكي حول التسوية، لكنه لا يزال يعتبره من أكبر التجار في العالم.

وأكد ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين في أبو ظبي الجمعة، على احتمالية عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً، مشدداً على ضرورة هذا اللقاء لإنهاء النزاع.

وقال في مقابلة لاحقة مع قناة “فوكس نيوز”: “لدي علاقة جيدة جداً مع بوتين وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، علينا أن نجتمع”.

وأضاف أن بوتين يريد اللقاء، وأنه يرى أنه لا يمكن إبرام صفقة بدون مشاركته.

كما أشار ترامب إلى تفضيله عدم فرض عقوبات على روسيا، لكنه أشار إلى استعداده لاستخدام أوراق ضغط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وأمس، استضافت مدينة إسطنبول جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2022، في محاولة لإنهاء الصراع المستمر بين الطرفين.

وجرت المحادثات في قصر دولما بهتشة بحضور وفود من تركيا والولايات المتحدة، حيث ترأس الوفد الروسي مستشار الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، فيما قاد الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف.

وشهدت المفاوضات اتفاقاً على تبادل حوالي 1000 أسير من كلا الجانبين، في خطوة اعتبرت الأكبر منذ بداية النزاع. ورغم اقتراح أوكرانيا إعلان وقف إطلاق نار فوري لمدة 30 يوماً، رفضت روسيا ذلك مشددة على ضرورة معالجة جذور النزاع أولاً.

كما دعا الجانب الأوكراني إلى عقد قمة مباشرة بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، لكن روسيا اقترحت بدلاً من ذلك لقاء بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعكس التوتر المستمر حول آفاق الحل السياسي.