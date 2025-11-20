ترامب: سأبدأ الآن التدخل في السودان بطلب من ولي العهد السعودي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه السودان، مشيرًا إلى أن بلاده ستبدأ فورًا جهودًا لإنهاء الحرب الأهلية المستعرة هناك، استجابةً لطلب مباشر من محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وجاء الإعلان خلال كلمة ترامب في منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي بمركز كينيدي في واشنطن، بعد يوم واحد فقط من اجتماع مطول بين الرئيس الأمريكي وولي العهد في المكتب البيضاوي. وأثارت تصريحات ترامب تصفيقًا حارًا من الحضور، الذين ضمّوا مسؤولين ورجال أعمال سعوديين.

وأكد ترامب أنه لم يكن ينوي التدخل في النزاع الذي يقترب من العام الثالث، لكن اقتراح ولي العهد دفعه نحو اتخاذ هذه الخطوة، مضيفًا أن الأمر أصبح ذا أهمية كبيرة بالنسبة للسودان وللجهات المعنية في المنتدى، وأنه بدأ بالفعل تنفيذ العملية بعد نصف ساعة من الاجتماع مع ولي العهد.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين، بينهم السعودية ومصر والإمارات، للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان. وتأتي هذه المبادرة وسط استمرار النزاع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، رغم محاولات وساطة عربية وأفريقية ودولية لم تنجح في التوصل إلى هدنة دائمة.

وكانت مصر قد جددت مؤخرًا إدانتها الانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر بالسودان، في حين يقوم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارات للنازحين ومتابعة الوضع على الأرض.

في السياق، رحب اللواء محمد الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها عزمه التدخل الفوري لإنهاء الصراع في السودان.

وشدد طبيق على أن أي عملية سلام يجب أن تركز على حلول جذرية لأسباب الأزمة السودانية، وأن تؤسس لدولة قائمة على حقوق المواطنة والعدالة والمساواة، إضافة إلى إقامة جيش مهني جديد بعيد عن الهيمنة السياسية، محذراً من أن أي اتفاق لا يحقق هذه الشروط سيكون مجرد “امتداد لدائرة الحروب ودوامة الصراع”.

وأضاف، “ولا يرفض السلام إلا تجار الحروب ومصاصو دماء الشعوب”، في إشارة إلى خصومه.

السودان يرحب بمبادرة ترامب وبن سلمان لدعم إحلال السلام ويؤكد جاهزيته للتعاون

أعربت حكومة السودان عن ترحيبها بالمساعي التي تقودها السعودية والولايات المتحدة لدعم جهود إحلال السلام في البلاد، مؤكدة جاهزيتها للانخراط الجاد في أي خطوات من شأنها تحقيق السلام المنشود.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني في بيان رسمي ترحيبه بجهود المملكة والإدارة الأمريكية لإحلال السلام العادل في السودان والعمل على وقف نزيف الدم، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون الكامل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني.

وأكد قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، استعداد حكومة السودان للتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية من أجل إحلال السلام في البلاد، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه العمل مع شركاء دوليين، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإنهاء الصراع الدائر في السودان.

وأشار مجلس السيادة في بيان رسمي إلى أن الحكومة السودانية ترحب بالجهود السعودية والأمريكية من أجل إيقاف نزيف الدم، مؤكدة استعدادها للانخراط الجاد مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني.

وكتب البرهان عبر منصة “إكس” شاكراً ترامب وولي العهد السعودي على المبادرة.