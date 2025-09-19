ترامب: سأتدخل إذا حاول مرشح عمدة نيويورك اعتقال نتنياهو

في تصريح لافت، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل شخصيًا إذا ما حاول زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، تنفيذ وعده باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته للمدينة.

وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من بريطانيا أمس الخميس، علّق ترامب على تصريحات ممداني قائلاً: “هذا غير لائق”، وحين سُئل ما إذا كان سيتدخل في حال نفّذ ممداني وعده، أجاب دون تردد: “نعم، سأفعل”.

خلفية التصريحات

وكان ممداني، وهو سياسي تقدمي من أصول جنوب آسيوية، قد أثار جدلاً واسعًا بتصريحه لصحيفة نيويورك تايمز، حيث قال إنه سيصدر أمرًا لشرطة نيويورك باعتقال نتنياهو باعتباره “مجرم حرب”، مشيرًا إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب في غزة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار حملته الانتخابية لرئاسة بلدية نيويورك، والمقررة في خريف هذا العام، والتي تشهد جدلاً متزايدًا حول القضايا الدولية وانعكاساتها على السياسة المحلية في المدينة.

وكان ترامب قد حذر في تصريحات سابقة من أن فوز ممداني قد “يحوّل نيويورك إلى مدينة شيوعية”، في إشارة إلى توجهات المرشح اليسارية وانتقاداته الشديدة للسياسة الإسرائيلية.