ترامب: سألتقي «بوتين» في السعودية ومن غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها!

بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الابيض: “سنلتقي في السعودية”، واصفا مكالمته مع “بوتين”، “بأنها محادثة جيدة واستمرت أكثر من ساعة”، وأشار إلى أنه “واثق من أن “بوتين” يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا فورا”، ومشددا على أن الرئيس الروسي “لم يكن يرغب في السلام خلال ولاية “بايدن”.

وأضاف ترامب: “لا أعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي، ومن غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها”.

وأعلن ترامب، أنه “يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية”، بحسب قوله، وقال: “سأتواصل مع الرئيس بوتين، في المقام الأول عبر الهاتف، ولكننا نتوقع في نهاية المطاف أن نلتقي شخصيا”.

وأضاف: “نتوقع أن يأتي هو إلى هنا ثم سأذهب إلى هناك، ومن المرجح أن يكون اجتماعنا الأول في المملكة العربية السعودية”.

وأوضح أنه يتوقع “وقفا لإطلاق النار” في أوكرانيا “في مستقبل غير بعيد”، مؤكدا أن “اللقاء مع “بوتين”، سيشمل ولي العهد السعودي”، واختتم ترامب تصريحاته قائلا: “لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا” و”يتوجب على أوكرانيا اللجوء إلى السلام”.

وكان “ترامب”، قال إنه “تحدث إلى نظيره الروسي، بشأن بدء مفاوضات على الفور لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ويعتبر هذا أول اتصال مباشر معلن بين “بوتين” ورئيس أمريكي منذ فبراير 2022، أي قبل 3 أعوام”.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات على الفور وسنبدأ بالاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة وهو ما سأفعله الآن”.

من جانبه، قال الكرملين، إن “بوتين” أجرى مكالمة هاتفية مع “ترامب” استمرت ساعة ونصف ساعة، وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ديمتري بيسكوف”: “ذكر الرئيس “بوتين” ضرورة معالجة الجذور العميقة للنزاع، واتفق مع “ترامب” على أنه يمكن إيجاد حل بعيد المدى من خلال مفاوضات سلام”.