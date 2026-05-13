ترامب: ستارمر «يقود البلاد إلى الهلاك»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأمر يعود لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاستقالة من عدمها فيما حذر ستارمر من أنه “يقود البلاد إلى الهلاك”.

وذكر الرئيس الأميركي أيضا أن بريطانيا بحاجة إلى أن تصبح صارمة بشأن الهجرة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”.

وأضاف ترامب: “أوروبا تتضرر بشدة جراء الهجرة في جميع أنحائها”.

أدلى ترامب بأحدث انتقادته للحكومة البريطانية في البيت الأبيض قبل السفر إلى الصين في زيارة رسمية حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال سابقا إنه “من الجنون قطعا” عدم تعزيز استخراج النفط والغاز في بحر الشمال والتركيز بدلا من ذلك على الطاقة المتجددة.

ويكافح ستارمر حاليا من أجل بقائه السياسي في وجه اضطراب داخل حزب العمال بعد النتائج الكارثية التي لحقت بالحزب في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي.

وعندما سئل بشأن مستقبل رئيس الوزراء، قال ترامب: “حسنا، دائما ما كانت نصيحتي له افتحوا حقول النفط الخاصة بكم في بحر الشمال”.

وأضاف ترامب: “لديكم أحد أكبر اكتشافات النفط في العالم، وأنتم لا تستخدمونه. أنه غير مسموح لهم باستخدامه، أنه من بين الأفضل في العالم”.

