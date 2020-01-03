ترامب: «سليماني» قتل الملايين وكان يجب التخلص منه منذ سنوات

حمَّل ترامب قائد فيلق القدس المسؤولية بشكل ومباشر وغير مباشر عن وفاة ملايين الأشخاص. [رويترز]

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قاسم سليماني قتل وأصاب آلاف الأمريكيين على مدى فترة طويلة من الزمن، مشيرًا إلى أنه كان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم لكن تم استهدافه.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، حمَّل ترامب، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، المسؤولية بشكل ومباشر وغير مباشر، عن وفاة ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها.

ونوه الرئيس الأمريكي، بأن سليماني كان مكروهًا ويخاف منه الكثيرون في داخل إيران، معتبرًا أن مشاعر الحزن في طهران حول وفاته ليست حقيقية، على الرغم من أن النظام الإيراني يحاول إقناع قادة العالم الخارجي بغير ذلك، حسب وصفه.

وأضاف يقول:

كان يجب التخلص من سليماني منذ عدة سنوات.

هذا وأعلن البنتاغون استهداف وقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ولقي سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم بغارة أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

وأفاد البنتاغون، بأن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج.

وكلف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إسماعيل قاآني، بخلافة سليماني في قيادة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.