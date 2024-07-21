ترامب: سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ بلادنا

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، “بأنه إذا فاز في الانتخابات، فسيعمل على إجراء تغييرات جذرية في سياسة إدارة الرئيس “جو بايدن”.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، وهو أول ظهور له منذ حادث محاولة اغتياله: إن “الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ بلدنا ولا يمكن أن نسمح بالتزوير فيها”، مشيرا إلى أن “هناك عدم وضوح بشأن هوية المرشح للانتخابات عن الحزب الديمقراطي”.

وأضاف: “كانت أمامي خيارات أسهل من خوض انتخابات الرئاسة، لكنني أفعل هذا من أجلكم، وكان لي الشرف الكبير أن أقبل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق، وأنا واثق من الفوز في الانتخابات، وسنزيح الفاسد “جو بايدن”.

وتعهد ترامب، “بإنهاء سياسة الحدود المفتوحة لأنها تزيد الضرائب على الأمريكيين”، مضيفا: “المهاجرين غير الشرعيين يغزون بلادنا وسنعمل على ضمان أمن الحدود بعد تعرضنا لهذا الغزو”.

وقال ترامب: إن ” إدارة “بايدن” سهلت دخول المهاجرين غير القانونيين للتصويت لهم في الانتخابات”، مضيفا: “سوف أتخلص من سياسة “بايدن” في اليوم الأول من ولايتي، وسنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ بلادنا حتى أكبر من الحملة التي قادها الرئيس الأسبق “دوايت آيزنهاور”.

وقال: إن “الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما ذكي وقوي ويحب بلاده ويعمل من أجلها، ويجب أن يكون لدينا شخص يستطيع حمايتنا، إلا أن لدينا أشخاصا معدل ذكائهم ضئيل خاصة الرئيس “الأمريكي جو بايدن”.

وأضاف: “الرئيس الصيني رجل ذكي وهو يتحكم في أكثر من مليار شخص بقبضة من حديد ويجعل رجالا مثل بايدن يبدون كالأطفال”، لافتا إلى أن “جين بينغ”، لا يصدق الانتخابات الماضية ويظن أني أخادعه عبر “بايدن”، مضيفا: “الإدارة الحالية لا تعمل على مواجهة الصين كما يجب”، قائلا إنه يعتزم “فرض تعرفات جمركية على المنتجات الصينية بما يصل إلى 200 بالمائة”.

وأضاف ترامب: “أعداء أمريكا سيخشوننا، وسوف تحظى الولايات المتحدة مرة أخرى بالاحترام الذي تستحقه، وسأعيد الحلم الأمريكي، وسيكون أكبر وأفضل وأكثر جرأة منه في أي وقت مضى”.

وأكد ترامب، “أنه سيفعل أمورا عظيمة لشعب “ميشيغان”، كما أنه “سينقذ” صناعة السيارات الأمريكية “من الاندثار””.