ترامب: سنتدخل في شيكاغو إذا فشلت السلطات المحلية في استعادة الأمن

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في مدينة شيكاغو بإجراءات رقابية اتحادية في حال فشلت السلطات المحلية في استعادة النظام والحد من معدلات الجريمة المرتفعة.

ونشر ترامب بيانًا على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” قال فيه: “قُتل ستة أشخاص وأصيب 24 آخرون بطلق ناري في شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بينما صرح حاكم إلينوي بأنه لا يحتاج إلى مساعدة في منع الجريمة، إنه مجنون، من الأفضل له تحسين الوضع بسرعة، وإلا سنتدخل”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير تفيد بتزايد جرائم العنف في شيكاغو، وهو ما دفع الرئيس لإظهار استعداده لنشر الحرس الوطني واتخاذ إجراءات فدرالية مشابهة لتلك التي تم تنفيذها سابقًا في واشنطن لمواجهة ارتفاع مستوى الجريمة.

ورفض عمدة شيكاغو براندون جونسون، في المقابل، أي محاولات محتملة من السلطات الفيدرالية للسيطرة على المدينة، مؤكداً أن موظفيه سيقاومون أي تدخل “بأي وسيلة ممكنة”.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الوثيقة التي وقعها العمدة تحمل طابعًا رمزيًا أكثر منها عمليًا، بسبب عدم وجود صلاحيات كافية للحد من تدخل السلطات الفيدرالية.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن وزارة الدفاع الأمريكية تعكف على خطط لنشر عسكريين في شيكاغو استنادًا إلى توجيهات الرئيس ترامب، بما في ذلك تسليم أسلحة للحرس الوطني لمساعدتهم في “استعادة النظام” في حال أقر الرئيس تنفيذ الخطة.

وكان ترامب قد صرح سابقًا بأنه يعتزم جعل المدن الكبرى، بما فيها شيكاغو ونيويورك، “آمنة للغاية”، مشيرًا إلى أن السكان يطالبونه بالتدخل بسبب تصاعد الجرائم، بما يشمل جرائم تستهدف نساء من مختلف الأعراق، وخصوصًا الأمريكيات من أصل أفريقي.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة إجراءات طارئة سبق أن اتخذها ترامب خلال فترة رئاسته، شملت فرض حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، ونقل بعض صلاحيات إنفاذ القانون في واشنطن إلى الإدارة الفيدرالية، ونشر الحرس الوطني لمواجهة أوضاع أمنية غير مسبوقة.