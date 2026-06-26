ترامب: سنستخدم أصولًا إيرانية لشراء منتجات زراعية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام أصول إيرانية لم تعد خاضعة للتجميد بموجب العقوبات الأميركية، من أجل شراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأميركيين، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقال ترامب إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه لاستخدام أموال مرتبطة بإيران لدعم القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، دون أن يقدم تفاصيل حول القيمة الإجمالية لهذه الأصول أو الآلية التي سيتم عبرها تنفيذ عمليات الشراء.

كما لم يوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كانت الخطوة جزءًا من تفاهمات رسمية أو غير رسمية مع الجانب الإيراني، أو ما إذا كانت مرتبطة باتفاقات أوسع بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تطورات متسارعة بين واشنطن وطهران، بعد التفاهم الذي جرى التوصل إليه لإنهاء المواجهة العسكرية الأخيرة، والذي تلاه اتخاذ إجراءات متبادلة شملت تخفيف بعض القيود الاقتصادية والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.

وتعد الأصول الإيرانية المجمدة واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية، حيث تطالب طهران باستعادتها، فيما ربطت واشنطن استخدام جزء منها في مراحل سابقة بملفات إنسانية أو تفاهمات سياسية محددة.

ملف الأصول الإيرانية المجمدة يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقات الأميركية الإيرانية، إذ ارتبط خلال السنوات الماضية بالعقوبات الاقتصادية والاتفاق النووي والتوترات الإقليمية، مع تباين مستمر في آليات إدارة هذه الأموال واستخدامها بين الطرفين.