ترامب: سنستخدم الجيش ونفعّل قانون «الأعداء الأجانب» لترحيل ملايين المهاجرين

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، “أنه يريد إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد تسلّمه السلطة، واستخدام الجيش في ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين”.

وأعلن ترامب، أنه “سيُفعّل قانون الأعداء الأجانب، الذي يسمح له باحتجاز أو ترحيل الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية”.

هذا “ويسمح القانون للرئيس باحتجاز وترحيل من ينتمون إلى دول معادية، ويتطلب أن يتم إعلان الحرب مع الدولة التي ينتمي إليها المواطنون المشمولون بالقرار ممن لم يتم تجنسيهم، وتم تشريع القانون في عام 1798، وتم تفعيله 3 مرات في التاريخ الأميركي وجميعها ارتبطت بنزاع عسكري كبير”.

و”يوجد أكثر من 11.7 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، يأتي أكثرهم، من دول مثل المكسيك وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور”.