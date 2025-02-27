ترامب: سنستعيد 350 مليار دولار من أوكرانيا وزيلينسكي: لن نعيد حتّى 10 «سنتات»!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أن الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا وستستعيد 350 مليار دولار أنفقتها”.

وقال ترمب: “لن أقدم ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا بل أوروبا ستفعل ذلك”، مشيرا إلى أن “أوروبا ستراقب عن كثب، بريطانيا وفرنسا تطوعتا لإرسال قوات حفظ السلام”.

وأضاف: “الهدف الأول هو إيقاف القتل في اوكرانيا لا أريد أن أرى هذا العدد الكبير من الناس يقتلون، أريد نهاية المذابح، والهدف الثاني هو إعادة الأموال.. أنفقنا 350 مليار دولار وأوروبا أنفقت 100 مليار دولار وهم يستعيدون أموالهم ونحن لا، الاتفاق سيعيد لنا أموالنا”.

وأكد أن “فلاديمير زلينسكي”، سيزور واشنطن الجمعة و”سنوقع على اتفاق المعادن النادرة واتفاقيات أخرى”، مشيرا إلى أنه “على أوكرانيا أن تنسى حلف “الناتو” لأن مسألة الانضمام هي السبب وراء بدء الحرب”.

زيلينسكي: لن نعيد حتى 10 سنتات للولايات المتحدة إذا تم تصنيفها كديون

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صرح أن “أوكرانيا لن تعيد حتى عشرة سنتات للولايات المتحدة إذا اعتبرت المساعدات الأمريكية ديونا”.

ووفقا لما نقلته صحيفة “أوبشيستفينويه” قال زيلينسكي: “لن أوافق حتى على عشرة سنتات إذا تم تصنيفها كديون”.

وسبق أن صرح زيلينسكي بأن “أوكرانيا ترفض الاعتراف بديون للولايات المتحدة سواء بقيمة 500 مليار دولار أو 100 مليار دولار”، وأوضح أن “المساعدة التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت في شكل منح”.