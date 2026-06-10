ترامب: سنضرب إيران بقوة اليوم

نقلت وكالة أسوشيتد برس (AP) عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ هجمات واسعة النطاق وقوية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليوم، في تصعيد جديد يتزامن مع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي.



وقال ترامب خلال حديثه للصحفيين إن إيران أخّرت محادثات الاتفاق لفترة أطول مما ينبغي، مضيفاً أن الوقت حان لكي تتحمل نتائج هذا التأخير.

وعند سؤاله عن المقصود بعبارة “دفع الثمن”، أجاب ترامب قائلاً: “سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم”.

ورغم لهجته الحادة، أكد الرئيس الأمريكي أن إدارته لا تزال تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن الجانبين باتا قريبين للغاية من إنجاز الصفقة.

وقال ترامب: “نريد صفقة ناجحة، وسنرى ما سيحدث. نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق”.

كما أشار إلى الجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز الاتفاق، موضحاً أن الجانب الباكستاني يواصل العمل لإقناع الإيرانيين باتخاذ ما وصفه بالخطوة الصحيحة.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه أصبح جاهزاً بالكامل، وأن كل ما يتعين على طهران فعله هو التوقيع على الوثيقة النهائية.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: “كل ما يتوجب على إيران فعله هو البدء في توقيع وثيقة الاتفاق، فقد جرى التفاوض عليها بالكامل”، مضيفاً أن واشنطن أصبحت قريبة جداً من التوصل إلى تفاهم نهائي مع طهران.

واتهم ترامب إيران بمواصلة المماطلة في المفاوضات، قائلاً: “إيران تماطل وتماطل، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور”، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران ترغب في إبرام اتفاق، لكن النتائج النهائية لا تزال رهن التطورات المقبلة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق المقترح يهدف إلى منع إيران بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الصفقة المطروحة تضمن عدم تطوير طهران لقدرات نووية عسكرية في أي وقت.

وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، معتبراً أنه شكّل مساراً نحو امتلاك سلاح نووي، بينما يسعى الاتفاق الحالي، بحسب وصفه، إلى إغلاق هذا المسار بصورة نهائية.

وأضاف: “نريد اتفاقاً ذا معنى وينجح فعلاً، ولا نريد مجرد اتفاق مثل اتفاق أوباما”، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تعمل على التوصل إلى تسوية دائمة تضمن منع تطوير برنامج نووي عسكري إيراني.

وفي ختام تصريحاته، أعرب ترامب عن أمله في تحقيق السلام، قائلاً إنه يتمنى السلام للشرق الأوسط وللعالم بأسره.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل مفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وسط تباين في المواقف حول آليات التنفيذ والضمانات المطلوبة. وترافق المسار الدبلوماسي خلال الفترة الأخيرة مع تصاعد في التوترات الأمنية والعسكرية، بينما تواصل أطراف إقليمية ودولية جهود الوساطة لدفع المفاوضات نحو اتفاق نهائي.