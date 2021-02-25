ترامب سيعلن الأسبوع القادم ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيظهر علناً لأول مرة منذ خسارته السباق الرئاسي في تجمع للمحافظين في ولاية فلوريدا نهاية الأسبوع المقبل حيث يخطط لإعلان ترشيحه لانتخابات الرئاسة في 2024.

ووفق تقرير لصحيفة Axios الأمريكية نشر الاثنين الماض، أن إيان والترز، المتحدث باسم اتحاد المحافظين الأمريكي، قال إن ترامب سيتحدث في المؤتمر السنوي للعمل السياسي المحافظ للمجموعة.

ونقلت الصحيفة عن مستشار لترامب لم يصرح عن اسمه قوله بأن خطاب الرئيس السابق سيكون “استعراضاً للقوة”، وستكون الرسالة: “ربما لا أمتلك حساب تويتر أو المكتب البيضاوي، لكنني ما زلت مسؤولاً”.

ومن المتوقع كذلك أن يستخدم ترامب الخطاب للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري والاتجاه المحافظ في السياسة وكذلك لانتقاد جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للتراجع عن سياسات الهجرة التي أقرها.

يُعقد مؤتمر “العمل السياسي المحافظ” هذا العام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا وسيضم عدداً كبيراً من مسؤولي إدارة ترامب السابقين وغيرهم ممن يمثلون جناحه في الحزب الجمهوري، بما في ذلك وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وحاكم فلوريدا رون ديانتيس وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.