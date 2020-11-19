ترامب سيقضي لأول مرة عُطلة «عيد الشُكر» بالبيت الأبيض

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر وزوجته، ميلانيا، قضاء عيد الشكر في البيت الأبيض هذا العام، وفقا لما صرحت مسؤولة في البيت الأبيض.

وقالت الناطقة باسم السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى سيحتفلان بعطلة عيد الشكر في البيت الأبيض هذا العام”.

وكان الرئيس الأميركي قد قضى عطلة عيد الشكر خلال أول عامين من فترته الرئاسية، 2017 و2018، في منتجعه المفضل “مارالاغو” في ولاية فلوريدا.

وفي 2019، فاجأ ترامب القوات الأميركية في أفغانستان بزيارة بهذه المناسبة الخاصة لدى الأميركيين، وتناول عشاء عيد الشكر مع الجنود.

وأتت الرحلة الأولى له إلى أفغانستان بعد نحو عام من زيارته المفاجئة للقوات المتمركزة في العراق، وهي الأولى إلى منطقة من مناطق القتال منذ توليه منصبه.

وقال ترامب لقواته في أول رحلة له إلى أفغانستان: “لا يوجد مكان آخر أود أن أحيي فيه عيد الشكر هذا بدلا من هنا، مع المحاربين الأقوى والأشد والأفضل والأكثر شجاعة على وجه الأرض”،حسب ماذكرت قناة الحرة.

Holiday Scheduling Update: The @POTUS & @flotus will be celebrating the Thanksgiving holiday at the @WhiteHouse this year. 🦃🇺🇸 — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) November 17, 2020