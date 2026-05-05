ترامب: سيكون لدى المتظاهرين الإيرانيين أسلحة قريباً

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي حرب محتملة مع إيران قد تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن عامل الوقت “ليس ضاغطًا” بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن “المتظاهرين في إيران قد يمتلكون أسلحة قريبًا”، في إشارة أثارت جدلًا، كما قلل من أهمية اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، معتبرًا أنه “ليس ذا قيمة كبيرة” وفق وصفه.

وأوضح أن المسؤولين الإيرانيين، بحسب قوله، يتحدثون معه بطريقة مختلفة عن تصريحاتهم العلنية، مؤكدًا أن الخيارات المطروحة أمام بلاده تتمثل إما في التوصل إلى “الصفقة الصحيحة” مع إيران أو تحقيق “انتصار عسكري سهل” على حد تعبيره.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، وإلا فإن الولايات المتحدة ستحقق النصر بسهولة، مؤكدًا أن بلاده حققت بالفعل تفوقًا عسكريًا على إيران وفق رؤيته.

وادعى ترامب أن إيران كانت تمتلك 159 سفينة في السابق، مشيرًا إلى أنها لم تعد تملك سوى “زوارق صغيرة مسلحة”، كما قال إن الولايات المتحدة “أخرجت ثماني سفن من الخدمة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الهدف الأساسي لبلاده يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، قائلاً: “لن يمتلكوا السلاح النووي أبداً”.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إعادة تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، عبر خريطة رسمية نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، توضح نطاقات السيطرة البحرية الجديدة في أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة عالميًا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان سابق للولايات المتحدة عن عملية إنسانية تحت اسم “مشروع الحرية”، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين مرورها، وسط تحذيرات متبادلة بين الطرفين من أي تحركات عسكرية في المنطقة.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توجهه إلى بكين لإجراء مشاورات دبلوماسية مع نظيره الصيني وانغ يي، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، في إطار تحركات دبلوماسية متواصلة لاحتواء التصعيد.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.