ترامب: سيكون هناك «حمام دم» إذا لم أفز بالرئاسة (فيديو)

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إنه “إذا لم يتم انتخابه للرئاسة فسيكون هناك حمام دم في البلاد”.

وأضاف ترامب في كلمة له خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية أوهايو اليوم السبت، لدعم المحافظ بيرني مورينو قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل: “الآن، إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، وهذا أقل ما يمكن أن يحدث، أعلن أنه سيكون حمام دم للبلاد”.

وتابع ترامب في كلمته: “إذا لم أفز بالانتخابات الرئاسية فلست متأكدا من أن انتخابات أخرى ستجري في البلاد”.

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.