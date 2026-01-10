ترامب: شركاتنا ستجني ثروة عظيمة من فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحدد الشركات التي يُسمح لها بالاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي، مشددًا على أن هذه الشركات ستتعامل مباشرة مع واشنطن وليس مع حكومة فنزويلا.

وأشار ترامب، في تصريحات صحفية، إلى أن الشركات الأمريكية ستجني ثروة عظيمة من الاستثمار في فنزويلا، مؤكدًا أن بلاده ستناقش قريبًا خطط إعادة بناء صناعة النفط في البلاد.

وأضاف أن الولايات المتحدة استلمت نحو 30 مليون برميل من النفط الفنزويلي أمس، واحتجزت ناقلة نفط غادرت فنزويلا دون موافقة واشنطن.

وفي خطوة دبلوماسية مفاجئة، أعلنت فنزويلا، الجمعة، بدء محادثات مع الولايات المتحدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، في أعقاب اعتقال القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله من العاصمة كراكاس.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل إن حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز شرعت في عملية دبلوماسية استكشافية تهدف إلى إعادة تركيز البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، مؤكدًا أن واشنطن وكراكاس متفقتان على استئناف العلاقات بشكل تدريجي.

وأضافت رودريغيز أن بلادها ستواصل مواجهة ما وصفته بالعدوان الأمريكي عبر المسار الدبلوماسي، مشيرة إلى أن فنزويلا وواشنطن تتفقان على برنامج تعاون ثنائي موسع يحترم السيادة والحوار. وأكدت دعم قطر لاستئناف الوساطة بين الطرفين بما يعزز الحوار وفق القانون الدولي.

وأفادت القيادة الأمريكية الجنوبية عن احتجاز ناقلة النفط “أولينا” في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، ضمن عملية “ساوثيرن سبير” لمكافحة ما وصفته بالأنشطة غير المشروعة وفرض العقوبات على صادرات النفط الفنزويلي، مؤكدة أن العملية نفذت دون مقاومة وبدعم كامل من القوات البحرية الأمريكية.

وفي سياق التطورات، أعلنت إدارة ترامب عن نية الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز زيارة واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء سلسلة لقاءات سياسية تشمل زيارة البيت الأبيض، وذلك ضمن خطوات تعزيز الحوار الدبلوماسي واستئناف التعاون بين البلدين.

الفاتيكان يطلب من واشنطن السماح لمادورو بالمغادرة إلى روسيا لتجنب زعزعة استقرار فنزويلا

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، طلب من إدارة الولايات المتحدة تأجيل أي عملية عسكرية محتملة ضد فنزويلا لتجنب إراقة الدماء وزعزعة استقرار البلاد.

وذكرت الصحيفة أن الكاردينال بارولين استفسر في أواخر ديسمبر من السفير الأمريكي لدى الفاتيكان، برايان بيرش، عن خطط واشنطن بشأن فنزويلا، وحاول معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لتغيير الحكومة في الجمهورية. كما حاول الاتصال عدة مرات بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمنع أي تصعيد عسكري.

وأشار بارولين إلى أن الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو يمكنه الحصول على اللجوء في روسيا، وطلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحلي بالصبر في حث مادورو على قبول هذا العرض.

ونقلت الصحيفة أن الولايات المتحدة بحثت سابقاً، عبر وسطاء، إمكانية مغادرة مادورو فنزويلا والتوجه إلى تركيا، فيما اعتبر المكتب الصحفي للكرسي الرسولي أن الكشف عن تفاصيل هذه المحادثات السرية لا يعكس بدقة مضمونها خلال فترة عيد الميلاد.

البابا ليو الرابع عشر ينتقد “دبلوماسية القوة” ويطالب بحلول سلمية لفنزويلا

واصل البابا ليو الرابع عشر توجيه انتقادات غير مباشرة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تدخلها في فنزويلا وتبدي اهتماماً بالغرينلاند.

وجاءت تصريحات البابا خلال خطابه السنوي أمام السلك الدبلوماسي في الفاتيكان يوم الجمعة، حيث أدان ما وصفه بـ”الدبلوماسية القائمة على القوة” و”الحماس للحرب”، مؤكداً الحاجة إلى البحث عن حلول سياسية سلمية تراعي الصالح العام للشعوب.

وأشار البابا إلى تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي وسواحل المحيط الهادئ الأمريكي، في إشارة غير مباشرة إلى العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو. وأضاف: “أجدد ندائي إلى احترام إرادة الشعب الفنزويلي وحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية، بما يضمن مستقبلاً يسوده الاستقرار والوئام”.

وأكد البابا ليو الرابع عشر على ضرورة الحفاظ على سيادة القانون واحترام حقوق جميع الأفراد، مع التركيز على دعم الفئات الأشد فقراً، في ظل الأزمات الاقتصادية والصراعات التي تعانيها العديد من دول العالم.

وشدد البابا على أهمية مشاركة أوروبا في جهود السلام الدولية، محذراً من أي محاولة لتفكيك التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا، ومؤكداً أن الحلول الجماعية والتعاون الأوروبي ضروري لتحقيق اتفاقيات سلام فعّالة.

كما أعاد البابا ليو التأكيد على موقفه تجاه سياسات ترامب المتعلقة بالمهاجرين، داعياً إلى التعامل مع المقيمين غير القانونيين بإنسانية واحترام، مع الالتزام بالقوانين وأنظمة العدالة المحلية، مشيراً إلى الضرر الذي تسببه الممارسات القاسية على حياة الأفراد والمجتمع.

