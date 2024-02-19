«ترامب شوز» يحقق نجاحا لافتا في السوق الأمريكي

حقق الحذاء الرياضي الجديد ،الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نجاحا لافتا بعد طرحه للبيع، وذلك خلال أيام قليلة على افتتاح شركته الخاصة.

ووفق ما كشف موقع “فوربس”، فإن حذاء “ترامب شوز”، حقق نجاحا مبكرا، حيث نفد خلال ساعتين فقط، من إعلان بيعه على الموقع الرسمي للشركة التجارية الجديدة، مشيرا إلى أن الحذاء طرح منه ألف زوج فقط، ونفدت جميعها في أول ساعتين.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أطلق قبل أيام، علامته التجارية الخاصة بالأحذية الرياضية في فيلادلفيا.

وقال ترامب خلال الافتتاح: أردت القيام بذلك منذ فترة طويلة، ولدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور وقد توصلوا إلى هذا الحذاء، الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا، مشير إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنا.

هذا ويوفر الخط الذي أطلق عليه اسم “ترامب شوز”، 3 أنواع من الأحذية، تأتي بشعار “لا تستسلم أبدا” وحرف “T”، ويبلغ سعر الزوج 399 دولارا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.