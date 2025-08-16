ترامب: «شي جين بينغ» أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية مساء الجمعة، أن نظيره الصيني شي جين بينغ أبلغه بأن الصين لن تقدم على غزو تايوان طالما هو في منصبه، مضيفًا أن الرئيس الصيني أكد أن بلاده “صبورة جدًا”.

وأوضح ترامب أن هذا التأكيد جاء خلال مكالمتهما الأخيرة، وهي أول محادثة مؤكدة بين الرئيسين منذ بدء ولايته الثانية، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أي تحرك عسكري صيني ضد الجزيرة خلال فترة رئاسته، لكنه اختتم بالقول: “سنرى”.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تصاعدت فيه التوترات حول تايوان، حيث نشرت السلطات التايوانية أنظمة “هيمارس” الأمريكية المتطورة خلال تدريبات عسكرية تهدف إلى “ردع التهديدات الصينية”.

في المقابل، حذرت بكين مرارًا من أن الأسلحة الأمريكية لن تحمي تايوان، مؤكدًة أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأنها ستستعيدها بالقوة إذا لزم الأمر.

وتتصاعد التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين منذ أشهر، فقد منعت إدارة ترامب الرئيس التايواني لاي تشينغ تي من التوقف في نيويورك خلال جولته الخارجية المقررة، بسبب اعتراضات الصين، ما دفع مكتبه إلى تأجيل أي خطط سفر خارجية مؤقتًا.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق على تصريحات ترامب، كما لم يعلق البيت الأبيض على القرار.