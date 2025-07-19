ترامب: صفقات تجارية كبيرة قريباً والتعريفات الجمركية وسيلة لفرض الاتفاقات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده بصدد الكشف عن عدد من الصفقات التجارية “الكبيرة” في المستقبل القريب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية بنسبة 35 إلى 40% يشكل بحد ذاته نوعًا من الاتفاق التجاري الذي يدفع الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وجاء تصريح ترامب خلال توقيعه على مشروع قانون جديد ينظم عمل “العملات المستقرة” المربوطة بالدولار، حيث أشار إلى أن هذه السياسة تسهم في فتح أسواق الدول الأخرى أمام المنتجات الأمريكية، في إطار نهج اقتصادي صارم يهدف إلى تصحيح اختلالات الميزان التجاري.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن التوصل إلى اتفاق تجاري وصفه بـ”الرائع” مع إندونيسيا، تضمن التزام جاكرتا بشراء طاقة أمريكية بقيمة 15 مليار دولار، ومنتجات زراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، إلى جانب 50 طائرة من طراز “بوينغ”.

وفي سياق مشابه، سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي إبرام اتفاقات تجارية مع كل من فيتنام والصين، وأكد أن اتفاقًا آخر وشيك مع الهند في الطريق، ضمن سلسلة من التحركات التي تستهدف إعادة صياغة العلاقات التجارية الأمريكية بما يخدم المصالح الصناعية والزراعية الأمريكية.

وتواجه سياسات ترامب التجارية انتقادات من بعض القادة الدوليين، كان آخرها من الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الذي وصف تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بأنها “ابتزاز غير مقبول”، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية لإبرام اتفاقات تجارية بشروط أحادية.