ترامب: صواريخ باتريوت أسلحة «غير عادية» وتحتاج قرارات مدروسة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظات بشأن منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ “باتريوت” داخل أراضيها، مؤكدًا أن واشنطن تراجع الطلب بحذر بسبب حساسية التكنولوجيا العسكرية المرتبطة بهذه المنظومات، وفق ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدرس مسألة منح الترخيص، موضحًا أن صواريخ باتريوت “أسلحة غير عادية للغاية”، وأن السماح بإنتاجها أو نقل تقنياتها يحتاج إلى دراسة دقيقة، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تمنح تراخيص للمعدات العسكرية بشكل عام.

وأضاف ترامب أنه غير متأكد من إمكانية الموافقة على طلب كييف، في موقف يعكس استمرار التحفظات الأمريكية بشأن مشاركة تقنيات دفاعية متقدمة مع أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ترامب عقب اجتماع جمعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث أعلن زيلينسكي أن ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لأنظمة باتريوت، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة أشارت إلى أن الملف لا يزال قيد المراجعة.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ورجل الأعمال جاريد كوشنر سيتوجهان إلى كييف قريبًا، ضمن تحركات تهدف إلى دفع جهود تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد ترامب أن الأولوية الأساسية تتمثل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا: “نحن لا نهتم بالصواريخ، بل نهتم بالسلام”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصًا حادًا في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات باتريوت، إذ أشارت تقارير إلى تراجع المخزونات المتاحة، ما أثر على قدرة الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الأخيرة.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن استمرار النقص في صواريخ باتريوت قد يؤدي إلى أزمة خلال فصل الشتاء، موضحًا أن كييف تسعى للحصول على 300 صاروخ اعتراض خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضح ترامب أن توفير هذه الصواريخ يواجه تحديات بسبب حاجة الولايات المتحدة إليها في صراعات أخرى، مشيرًا إلى أن المخزونات الأمريكية تعرضت لضغوط نتيجة الاستخدامات العسكرية المختلفة.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن إنتاج صواريخ باتريوت مخاوف في كييف، إذ يرى مسؤولون أوكرانيون أن تأخير الحصول على منظومات الدفاع الجوي أو مكوناتها قد يؤثر على قدرة البلاد في مواجهة الهجمات الروسية.

وتُعد منظومات “باتريوت” من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا، إذ تستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات، وأصبحت من أبرز مطالب أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا بسبب دورها في حماية المدن والمنشآت الحيوية.