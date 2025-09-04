ترامب: علاقاتي جيدة مع الزعماء.. «شي وبوتين» يتبادلان رؤى حول «إطالة العمر»

كشفت لقطات التقطها ميكروفون مفتوح، الأربعاء، محادثة جانبية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت فكرة “الخلود” وإمكانية إطالة عمر الإنسان حتى 150 عامًا، وذلك على هامش العرض العسكري الذي أقامته بكين بمناسبة مرور 80 عامًا على عيد النصر.

وبحسب تسجيل صوتي بثه التلفزيون المركزي الصيني “سي سي تي في”، نُقل عن شي قوله لبوتين عبر مترجم: “في السابق كان الناس نادرا ما يعيشون حتى سن السبعين، أما اليوم ففي السبعين ما زلت طفلا”.

وأضاف الرئيس الصيني أن التوقعات تشير إلى أن هذا القرن قد يمنح البشر فرصة للعيش حتى 150 عاما.

ورد بوتين قائلا: “مع تطور التكنولوجيا الحيوية يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل متواصل فيعيش الإنسان أصغر فأصغر سنا، بل حتى يمكنه تحقيق الخلود”.

وأكد بوتين لاحقا، في مؤتمر صحفي، أنه ناقش بالفعل هذا الموضوع مع نظيره الصيني، موضحا: “إن الوسائل الحديثة لتحسين الصحة، والوسائل الطبية، وحتى الجراحية منها المتعلقة باستبدال الأعضاء، تتيح للبشرية أن تأمل في أن تستمر الحياة النشطة بطريقة مختلفة عما هي عليه اليوم”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وشهد العرض العسكري حضور عدد من قادة العالم، من بينهم بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في حدث عكس رمزية تاريخية وسياسية لبكين وهي تحيي ذكرى النصر.

كيم جونغ أون يؤكد دعم كوريا الديمقراطية لروسيا ويثمن تطور العلاقات الثنائية

أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالحها الأمنية، معتبرًا ذلك “واجبًا أخويًا”.

وجاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال كيم: “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وستظل متمسكة بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونغ يانغ والاتحاد الروسي”.

وأعرب كيم عن سعادته بلقائه مجددًا ببوتين، مشيدًا بـ”التوسع والتطور الديناميكي للعلاقات بين كوريا الديمقراطية وروسيا في جميع المجالات بعد إبرام الاتفاقية بين الدولتين”.

من جانبه، دعا بوتين زعيم كوريا الديمقراطية إلى زيارة روسيا، قائلاً: “تفضل بزيارتنا”، في حين دعا كيم بوتين إلى اجتماع قريب لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية.

يُذكر أن بوتين وكيم جونغ أون شاركا، الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، وشاهدا عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.

ترامب يؤكد علاقاته الجيدة مع بوتين وشي وكيم ويواصل الضغط لحل الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظرائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس”: “علاقتي بهم جميعًا جيدة جدًا… سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين”.

وعند سؤاله عن الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي، مشيراً: “أعتقد أننا سنعمل على حل هذا الأمر”.

وأشار ترامب إلى رغبته في تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه أكد أن الطرفين غير مستعدين بعد لمثل هذا اللقاء، موضحاً أن التعامل مع النزاعات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، يتطلب أحيانًا الصبر والانتظار.