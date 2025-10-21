ترامب: علاقتي مع الرئيس الصيني «جيدة جداً» ولا حاجة للقوة العسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ لا تزال “جيدة جدًا”، على الرغم من التوترات الجيوسياسية والتجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وذلك قبيل لقاء مرتقب مع نظيره الصيني أواخر أكتوبر الجاري.

وقال ترامب: “سألتقي بالرئيس شي، وعلاقتنا جيدة جدًا. نعم، هناك بعض التوتر، لكني أعتقد أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق عادل للغاية… سيكون الأمر مثيرًا للغاية.”

وأشار إلى أن بكين تحاول “استغلال” الولايات المتحدة، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانية التفاهم في عدة ملفات، أبرزها التجارة وتايوان.

كما تطرق ترامب إلى اتفاقية “أوكوس” الثلاثية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأستراليا عبر تزويدها بغواصات نووية لمواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، معتبرًا أنها قد تشكل “رادعًا” لبكين.

ومع ذلك، شدد ترامب على عدم رغبته في تصعيد عسكري، مؤكدًا: “لا أعتقد أن الصين تريد الدخول في مواجهة، ونحن لا نحتاج إلى استخدام القوة العسكرية، يمكننا التوصل إلى تفاهم جيد بشأن جميع القضايا.”

تراجع صادرات الصين من المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة بنسبة 46% في 2025

أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك الصينية تراجعًا حادًا في صادرات الصين من المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، انخفضت قيمة هذه الصادرات بنسبة 46% لتبلغ 516.2 مليون دولار أمريكي فقط، مقارنة بعام 2024.

وشهد شهر سبتمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا بشكل خاص، حيث بلغت قيمة الشحنات 42.9 مليون دولار، بانخفاض يقارب الربع على أساس سنوي، والنصف على أساس شهري، مقارنة بأغسطس الماضي. وقد تكرر هذا الاتجاه السلبي العام الماضي أيضًا.

ورغم حجم التبادل التجاري الكبير بين بكين وواشنطن في مجالات أخرى، فإن حصة السوق الأمريكية من صادرات الصين البترولية لا تزال متواضعة، حيث لم تتجاوز 1.3% من إجمالي الشحنات في سبتمبر.

تُظهر البيانات أن الصين تواصل التركيز على الأسواق الإقليمية في هذا القطاع، إذ ذهب أكثر من 40% من صادرات سبتمبر إلى هونغ كونغ وسنغافورة.