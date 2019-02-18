ترامب: على أوروبا إيواء “دواعش” سوريا

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “إن الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلاً جيداً، إذ إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم”.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين في سوريا، يتغلغلون في أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم.

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن أسرى داعش، في حين تحدث في وقت مع عدد من المسؤولين الأمريكيين مطالبتهم الحلفاء الأوروبيين بـ “استعادة مقاتليهم من تنظيم داعش وإحالتهم إلى المحاكمة”.

وقد عرضت واشنطن تقديم مساعدات لوجستية من أجل نقل الأسرى وقالت: إنه يجب الاستجابة العاجلة لهذا العرض.

وترفض دول أجنبية إعادة مواطنيها من عناصر داعش المعتقلين والذين ينتمون لما يُقارب 40 بلداً، فيما قالت قوات سوريا الديمقراطية أن دولاً لا ترغب في تسلم مواطنيها الدواعش وتطلب منها أن تقتل الأسرى.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد الأسرى الأجانب الذين ينتمون إلى داعش إلا أن مصادر صحفية تقدر عددهم بنحو 800 شخص موزعين على قواعد أمريكية وسجون قوات سوريا الديمقراطية.