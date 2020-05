ترامب: فيروس كورونا هدية «سيئة» من الصين

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً اليوم الخميس، الصين بالتسبب في جائحة كورونا، قائلا إن الفيروس “هدية سيئة” من بكين.«»

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في جميع أنحاء العالم، قدمت الصين فيروس كورونا وهي هدية سيئة للغاية من الصين.. هذا ليس جيدا!”.

All over the World the CoronaVirus, a very bad “gift” from China, marches on. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020