ترامب: فيروس كورونا هدية «سيئة» من الصين

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 28 مايو 2020 - 20:00 | آخر تحديث: 28 مايو 2020 - 19:02 نُشر: الخميس، 28 مايو 2020 - 20:00
دولي
رويترز
في جميع أنحاء العالم قدمت الصين فيروس كورونا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً اليوم الخميس، الصين بالتسبب في جائحة كورونا، قائلا إن الفيروس “هدية سيئة” من بكين.«»

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في جميع أنحاء العالم، قدمت الصين فيروس كورونا وهي هدية سيئة للغاية من الصين.. هذا ليس جيدا!”.

هذا وتواجه الصين انتقادات حادة من قِبل إدارة ترامب بسبب ما تصفه بـ”تضليل” المجتمع الدولي حول بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهدّد الرئيس الأمريكي مرارا بمعاقبة الجانب الصيني، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.

آخر تحديث: 28 مايو 2020 - 19:02
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