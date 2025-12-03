ترامب في رسالة لـ«الرئيس السوري»: ستكون قائداً عظيماً

تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب فيها أن “ستكون قائداً عظيماً والولايات المتحدة سوف تساعد في ذلك”، في تأكيد على دعم واشنطن لمساعي القيادة السورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وجاءت الرسالة عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، وشملت جزءاً من صورة للقاء الذي جرى في البيت الأبيض، مع توقيع ترامب، في مؤشر على العلاقات المباشرة والتواصل الاستراتيجي بين البلدين.

وبحث الرئيس أحمد الشرع، خلال لقائه المبعوث الأمريكي يوم أمس في دمشق، المستجدات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق رضاه عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة، مشدداً على ضرورة دعم القيادة السورية الجديدة في جهودها لتحسين الأوضاع الداخلية.

وفي سياق متصل، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا خلالها نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض قريباً، مع تحذيره من اتخاذ أي خطوات تعرقل أو تزعج سوريا.

وأوضحت مصادر موقع “أكسيوس” أن ترامب أعرب عن معارضته لاستمرار عمليات الجيش الإسرائيلي داخل سوريا، معتبرة أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى التصعيد وتقوض فرص الوصول إلى اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا.

وأكدت المصادر أن ترامب شدد على ضرورة تهدئة الأوضاع وعدم القيام بأي خطوات استفزازية، مشيراً إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تسعى لجعل البلد مكاناً أفضل ويجب تقديم الدعم لها.

وأضافت أن نتنياهو عدّل لهجته تجاه سوريا بعد المكالمة، مع الإشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني جديد، وعدم استبعاد انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة في سوريا مقابل نزع السلاح في جنوب البلاد.

تقرير عبري: ترامب يضغط على نتنياهو بشأن غزة وسوريا وطلب رئيس الوزراء المساعدة بشأن العفو

كشف تقرير نشر مساء الثلاثاء، عن مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تضمنت ضغوطاً من ترامب بشأن الأوضاع في غزة وسوريا، في حين طلب نتنياهو مساعدة ترامب بشأن الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

ونقلت “القناة 12” العبرية عن مسؤولين أمريكيين كبار أن نتنياهو طلب من ترامب مواصلة دعمه في ملف العفو خلال المكالمة التي جرت يوم الاثنين.

وأفاد المسؤولون بأن ترامب اعتبر أن مسألة العفو قد تحل لكنه لم يقدم أي التزام باتخاذ خطوات إضافية، بينما كان نتنياهو يأمل في تدخل أكبر من الرئيس الأمريكي. وأوضح مسؤول إسرائيلي أن ترامب هو من أثار موضوع العفو أولاً، وتم الاتفاق على إعادة مناقشته في اتصالات أو اجتماعات مستقبلية.

وأشارت التقارير إلى أن المكالمة تحولت سريعاً إلى خلافات سياسية حساسة، ففيما يتعلق بغزة حث ترامب نتنياهو على أن يكون “شريكاً أفضل” في دفع المراحل التالية من الاتفاق، ورد نتنياهو بأن إسرائيل تبذل قصارى جهدها.

كما ضغط ترامب بشأن المواجهة مع عناصر حماس المحاصرين في أنفاق رفح، متسائلاً عن سبب قتلهم بدلاً من السماح لهم بالاستسلام، فأوضح نتنياهو أن هؤلاء المسلحين يشكلون خطراً ويتم القضاء عليهم.

وبالنسبة لسوريا، أعرب ترامب عن معارضته لاستمرار العمليات الإسرائيلية هناك، وطلب من نتنياهو “أخذ الأمور ببساطة” وتجنب أي إجراءات قد تثير القيادة الجديدة في البلاد.

وأفادت التقارير بأن نتنياهو خفف من لهجته العلنية تجاه سوريا بعد المكالمة، ملمحاً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مستقبلي، واقترح زيارة محتملة للبيت الأبيض لمناقشة القضايا بشكل مباشر مع ترامب.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذا التقرير.

الداخلية السورية تحبط تهريب ألغام لحزب الله قرب دمشق وتوقيف 4 متورطين

أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت موجهة إلى حزب الله اللبناني، وضبط كامل الشحنة، مع توقيف أربعة متورطين وتحـييد شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات.

وأوضح مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود، خالد عباس تكتوك، أن العملية جاءت نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق.

وأضاف أن الوحدات المختصة نفذت مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، كانت معدة للتهريب إلى مليشيا حزب الله في لبنان، مع القبض على أربعة من المتورطين وتحـييد الشخص الخامس خلال الاشتباكات.

وختم المسؤول الأمني بالقول إن المضبوطات صودرت بالكامل، وأُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.