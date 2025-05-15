ترامب في قطر.. استقبال أسطوري وصفقة تسليح بـ42 مليار دولار

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني في قصر لوسيل، حيث أبدى ترامب إعجابه الكبير بالفخامة المعمارية والتصميم الفاخر للقصر.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول ترامب إلى القصر، حيث قال متفحصًا المكان: “لديك منزل جميل!”، كما أثنى خلال مراسم توقيع الاتفاقيات على أناقة القاعة المزينة بالرخام الأبيض الفاخر، ما أضفى جوًا حميميًا على اللقاء الرسمي، وقد لاقى هذا الجانب الإنساني تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين رأوا في هذه اللقطات جانبًا مختلفًا من الزيارات الرئاسية.

وتأتي زيارة ترامب إلى الدوحة ضمن جولة خليجية شملت السعودية والإمارات، وركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث شهدت توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

في سياق متصل، أثار عرض قطر تقديم طائرة بوينج 747-8 لاستخدامها مؤقتًا كطائرة رئاسية أمريكية جدلًا واسعًا، وقد دافع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء قطر، عن هذا العرض مؤكدًا أنه “صفقة بين حكومتين” ولن يتم تنفيذها إذا ثبت عدم قانونيتها.

وقال في مقابلة مع شبكة CNN: “العلاقة بين قطر والولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية كانت دائمًا متينة، وقطر ليست في حاجة إلى شراء تأثير في الولايات المتحدة”. وأضاف أن قطر لن تفعل أي شيء غير قانوني، وإذا ثبت ذلك، سيتم سحب العرض.

من جانبه، وصف الرئيس ترامب العرض القطري بأنه “بادرة رائعة” وقال إنه لا يمكن أن يرفض “عرضًا كهذا”، مشيرًا إلى تأخر شركة بوينغ في بناء الطائرة الرئاسية الجديدة التي تجاوز عمر الطائرة الحالية فيها 40 عامًا، معربًا عن تقديره لقطر التي اشترت العديد من طائرات بوينغ وعرضت مساعدتها بهذه الطريقة.

وأكد مسؤولون قطريون أن العرض لا يزال قيد المراجعة القانونية بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأمريكية، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأنه.

وتعكس هذه الزيارة والصفقات المصاحبة لها مستوى العلاقات المتقدمة بين قطر والولايات المتحدة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسط توجهات لتعزيز التعاون الاستراتيجي في المنطقة.

الرئيس ترامب لأمير دولة قطر : "لديك منزل جميل". pic.twitter.com/nzlwUkTdL4 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) May 14, 2025

نظرة مطور عقاري 😂



ترامب منبهر من الرخام الأبيض في الديوان القطري الأميري:

الرخام الأبيض في هذه الغرفة جميل جدا وغالي الثمن، طالما حاولت شراءه ولم أتمكن من ذلك. pic.twitter.com/hBnrHxHxwI — Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) May 14, 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع اتفاقية عسكرية بـ42 مليار دولار مع قطر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة رسمية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، توقيع اتفاق عسكري بين الولايات المتحدة وقطر بقيمة 42 مليار دولار لتزويد القوات القطرية بطائرات ومعدات عسكرية متطورة.

وقال ترامب في خطابه أمام القوات الأمريكية في القاعدة الواقعة جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، إن قطر ستستثمر عشرة مليارات دولار خلال السنوات المقبلة في تطوير قاعدة العديد الجوية، مؤكداً أن الصفقة تشمل صفقات تسلح ضخمة تعزز التعاون الأمني بين البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جولة ترامب التي تستمر أربعة أيام في دول الخليج، والتي شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية الضخمة، منها صفقة بين الخطوط الجوية القطرية وشركة “بوينغ” لشراء ما يصل إلى 210 طائرات ذات بدن عريض، بالإضافة إلى التزام سعودي باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وصفقة أسلحة أمريكية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب لاحقاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى القادة الإماراتيون للحصول على دعم أمريكي لتحويل الدولة إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أفادت وكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق أولي يسمح للإمارات باستيراد 500 ألف شريحة متقدمة من شركة “Nvidia” الأمريكية سنوياً، لتدعيم بناء مراكز بيانات متطورة في الدولة الخليجية.

وتعكس جولة ترامب في الخليج تركيز الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع دول المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخ نفوذها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.