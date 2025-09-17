ترامب في لندن.. زيارة رسمية وسط احتجاجات عارمة

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفقة زوجته ميلانيا، الأربعاء إلى قصر ويندسور، حيث كان في استقباله الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، في أول يوم كامل من زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وحطت مروحية “مارين وان”، التي تقل ترامب، في حديقة القصر الملكي عند الساعة 12:15 ظهرًا بالتوقيت المحلي (11:15 بتوقيت غرينيتش)، في حدث استثنائي، باعتباره أول رئيس أميركي يقوم بزيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة.

وأظهرت الصور الأولى للزيارة استقبال ولي العهد، الأمير ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، لترامب وميلانيا، قبل أن تتوجه مسيرة خيالة إلى داخل القصر.

وشهدت مراسم الاستقبال استعراضًا ضخمًا لحرس الشرف وموكب عربات ملكية تجرّها الخيول في أرجاء القلعة، وسط حضور لافت لأفراد العائلة المالكة وعلى رأسهم الملك تشارلز، الملكة كاميلا، الأمير ويليام، والدوقة كيت، وذلك قبيل المأدبة الرسمية المرتقبة على شرف الضيف الأميركي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب، يوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقر إقامته الريفي بتشيكرز، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من العاصمة لندن، حيث سيناقشان قضايا سياسية واقتصادية.

وكان ترامب قد وصف الزيارة خلال رحلته بأنها “ضخمة”، مؤكدًا لدى وصوله أن الملك تشارلز الثالث “صديق قديم”.

احتجاجات حاشدة في وسط لندن ضد زيارة دونالد ترامب وتنديد بسياسات «ستارمر»

انطلقت احتجاجات شعبية واسعة اليوم الأربعاء في وسط العاصمة البريطانية لندن، رفضًا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة. وبدأ المتظاهرون بالتجمع في ساحة بورتلاند قرب مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، على أن ينتقل الآلاف منهم لاحقًا إلى ساحة البرلمان لتنظيم تجمع ضخم.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها شعارات مثل «يسقط ترامب»، و«لا للعنصرية، لا لترامب»، و«أوقفوا ترامب»، و«تسقط أسلحة ترامب النووية»، و«أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة»، إضافة إلى صور ساخرة تُظهر ترامب كطفل ساخط.

وأكد منظمو التظاهرة أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «يبيع بريطانيا مقابل صفقة تكنولوجية تفتح باب البلاد أمام غزوات كبرى، في حين لا يتخذ أي خطوات لمعالجة مشاكل الشعب».