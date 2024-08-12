ترامب في مقابلة مرتقبة مع إيلون ماسك على«إكس»

في أول نشاط على منصة “إكس” بعد عودة حسابه، يجري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مقابلة مع الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، اليوم الاثنين، وصفها بمقابلة القرن.

تأتي هذه المقابلة بعد أن أعلن ماسك تأييده العلني للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية عقب محاولة اغتيال ترامب في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز الماضي.

وكان ترامب قد كتب على موقعه للتواصل الاجتماعي Truth Social، الثلاثاء الماضي: “في ليلة الاثنين سأجري مقابلة مهمة مع إيلون ماسك”.

وذكر الحساب الرسمي لحملة ترامب على منصة “إكس”، أن المقابلة ستُجرى في الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وشارك صورة بيّنت أن حساب ترامب على المنصة سوف يستضيف تلك المقابلة.

President Trump is asking you to like this post.



President Trump will be interviewed by Elon Musk on Monday at 8 pm Eastern.



Like this post to be notified when the interview begins.



IT WILL BE THE INTERVIEW OF THE CENTURY!



MAKE AMERICA GREAT AGAIN!#TrumpOnX pic.twitter.com/fdyHsF4JX3 — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) August 11, 2024

كما طالب الحساب بتفعيل الإشعارات، حتى يصل تنبيه وقت عرض المقابلة – في إشارة إلى أنها ستكون على منصة إكس.

وكان حساب الرئيس الأميركي السابق على إكس قد تم حظره من المنصة تحت اسمها السابق “تويتر” بعد أحداث الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، ومع ذلك أعيد الحساب في العام 2023، وذلك بعد أشهر من شراء ماسك المنصة.

وفي أعقاب الحظر، أنشأ ترامب شركته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، والتي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا العام.