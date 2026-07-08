ترامب: قد نضرب إيران بقوة الليلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضد إيران بقوة خلال ليلة الأربعاء، في أحدث تهديد ضمن التصعيد العسكري المتزايد بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده نفذت ضربات ضد إيران بعد هجمات استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الأمريكية قد تستمر خلال الساعات المقبلة.

وأوضح ترامب أن الهدف من التحركات العسكرية لا يتمثل في تغيير النظام الإيراني، بل منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب إن إيران تتصرف بشكل سيئ للغاية منذ عقود، مشددًا على أن حصولها على سلاح نووي يمثل أمرًا غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية، ولو كانوا يملكونها لاستخدموها”، مؤكدًا استمرار الضغط على طهران لمنعها من الوصول إلى هذه القدرة.

وأشار ترامب إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت، معتبرًا أن المفاوضات مع طهران أصبحت “مضيعة للوقت وعديمة الجدوى”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت استهداف مواقع إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العمليات جاءت ردًا على هجمات استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار الجاهزية لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالتفاهمات أو الاتفاقات.

وفي إيران، أعلن مسؤول محلي أن قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر جنوبي البلاد تعرضتا للاستهداف صباح الأربعاء، مشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات حتى الآن.

كما أفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة بوشهر الساحلية، دون الكشف عن أسبابها، وهي المنطقة التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران.

وتقع محافظة بوشهر في جنوب غرب إيران قبالة جزيرة خرج، التي تعد من أبرز موانئ تصدير النفط الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات واسعة استهدفت قدرات عسكرية إيرانية في منطقة مضيق هرمز، شملت أنظمة دفاع جوي، ومنظومات مراقبة ساحلية، وصواريخ أرض جو، ومواقع إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة ومنشآت في الموانئ.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران يجب أن يتضمن آليات تفتيش شاملة وغير مقيدة لضمان عدم تطوير طهران أسلحة نووية.

وقال نتنياهو إن إيران “غير جديرة بالثقة إطلاقًا”، مشددًا على ضرورة منح المفتشين الدوليين حق الوصول الكامل والفوري إلى المواقع النووية دون قيود أو إخطار مسبق.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنود التفتيش الواردة في الاتفاق النووي السابق، معتبرًا أنها لم تكن كافية لمنع إيران من مواصلة أنشطتها النووية.

ويأتي التصعيد الحالي في ظل توتر متزايد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من توسع المواجهة العسكرية وانعكاساتها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.