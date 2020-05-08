ترامب: كورونا سيختفي دون لقاح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله: “إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا”.

هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.

وقال ترامب خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين اليوم الجمعة: “تنظرون إلى شاشات التلفزيون اليوم، وترون أكياس الجثث والمقابر الجماعية، وقد نتحدث عن 95 ألف شخص في نهاية المطاف، أو قد نتحدث عن أكثر من ذلك”.

وأشار ترامب مع ذلك إلى أن هذه الحصيلة أقل بـ 15 مرة من التقديرات السابقة للحصيلة المحتملة لضحايا كورونا، والتي كانت تشير إلى احتمال وفاة 1.5 مليون شخص.

وتطرق ترامب إلى موضوع الاقتصاد، قائلا “إننا يجب أن نبدأ بكل شيء من جديد، ونحن سنقوم بذلك… وسنبني شيئا أحسن مما كان لدينا من قبل”.

وأعرب ترامب عن أسفه لوفاة عدد كبير من الأشخاص في الولايات المتحدة، قائلا إن “هذا هو الأمر الوحيد الذي لا يمكننا أن نفعل أي شيء إزاءه”.

يُشار إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 75 ألف شخص، وتحتل البلاد المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.

وكان ترامب في تصريحاته السابق قد توقع وصول حصيلة الضحايا إلى ما بين 60 و70 ألف حالة، وشكك في إمكانية وصولها إلى 100 ألف.

اقترح تصحيحاً