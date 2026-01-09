ترامب: لا أحتاج القانون الدولي وأخلاقياتي هي الحدّ الوحيد لصلاحياتي بالعالم!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أن الحد الوحيد الذي يمكن أن يقيد سلطاته كرئيس للولايات المتحدة هو أخلاقياته وعقليته الخاصة، موضحًا أنه لا “يحتاج إلى القانون الدولي” في قراراته، مضيفًا: “أنا لا أسعى إلى إيذاء الناس”.

وعند سؤاله عن الحاجة للالتزام بالقانون الدولي، أقر ترامب بأن الإدارة الأمريكية قد تحتاج إليه، لكنه شدد على أن ذلك يعتمد على تعريف القانون الدولي.

وفي شأن آخر، أعرب ترامب عن شكوكه في التزام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالدفاع عن الولايات المتحدة عند الضرورة، رغم تأكيده استمرار الدعم الأمريكي للحلف.

وأشار إلى أن إدارته وقعت مذكرة للانسحاب من 66 منظمة دولية، بما فيها جهات مرتبطة بالأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه البرامج لم تعد تخدم المصالح الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بعد سلسلة تحركات دولية، من بينها عملية نفذتها القوات الأمريكية في فنزويلا في 3 يناير الجاري، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك. ونفى ترامب أن تكون العملية بمثابة سابقة، مستندًا إلى مزاعمه بأن مادورو أرسل عناصر عصابات مزعومة إلى الولايات المتحدة.

كما كشف البيت الأبيض أن ترامب ومستشاريه ناقشوا مجموعة من الخيارات للاستحواذ على جزيرة غرينلاند، مشددًا على أن الملكية مهمة للأمن القومي، وأنها تمنح الولايات المتحدة “أشياء لا يمكن الحصول عليها من خلال عقد إيجار أو معاهدة”، مع إمكانية استخدام القوة العسكرية “إذا اقتضت الحاجة”.