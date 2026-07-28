ترامب: لا أحد يملي عليّ لمن نبيع مقاتلات «إف-35» وتركيا حليف كبير لنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار بيع مقاتلات “إف-35” إلى تركيا يعود إلى الولايات المتحدة وحدها، رافضًا اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصفقة، ومشددًا على أن أنقرة حليف رئيسي لواشنطن، وذلك وفق تصريحاتٍ أدلى بها للصحفيين ونقلتها وكالة الأناضول.

وجاءت تصريحات ترامب على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه من واشنطن إلى ولاية ميشيغان، ردًا على سؤال بشأن موقف نتنياهو الرافض لاحتمال بيع الولايات المتحدة مقاتلات “إف-35” لتركيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “تركيا حليف رائع بالنسبة لي. الرئيس رجب طيب أردوغان صديقي. ولا أحد يستطيع أن يملي عليّ لمن نبيع وما الذي لا نبيعه. تركيا حليف كبير لنا”.

وأشار ترامب إلى أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، لافتًا إلى أن زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” كانت “ناجحة للغاية”.

وأضاف: “تركيا دولة رائعة وقوية جدًا. لديهم جيش رائع، جيش كبير وقوي للغاية. ويمتلكون الكثير من المعدات الرائعة”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلان بنيامين نتنياهو معارضته لاحتمال موافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات “إف-35” إلى تركيا، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤثر في توازن القوى في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة رفضه لهذه الخطوة، مضيفًا: “بيع أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية لا يجعل تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة”، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقتٍ سابق أنه يدرس إمكانية رفع الحظر عن صفقة بيع مقاتلات “إف-35” إلى تركيا، في خطوةٍ أعادت الملف إلى واجهة النقاش بين واشنطن وتل أبيب.

هذا وتُعد مقاتلات “إف-35” من أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا في العالم، وشهد ملف حصول تركيا عليها خلافًا طويلًا بين أنقرة وواشنطن خلال السنوات الماضية، بعدما استُبعدت تركيا من برنامج الطائرة إثر شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وعادت القضية إلى الواجهة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دراسة رفع القيود عن الصفقة، في ظل استمرار اعتراض إسرائيل على أي خطوة ترى أنها قد تؤثر في ميزان القوى العسكري بالمنطقة.