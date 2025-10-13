ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة.. نائبة بالكنيست الإسرائيلي: الرئيس الأمريكي يبيع شعبنا الوهم!

أعلنت ليئور سون هار-ميلخ، نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي وعضو حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، مقاطعتها لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر يوم الاثنين في الكنيست، منتقدة الاتفاق الحالي ووصفه بأنه “مخز” وغياب السلام والأمن فيه.

وكتبت هار-ميلخ في حسابها على منصة “إكس”: “لقد تعرض أمن دولة إسرائيل لضربة قاسية بتوقيعه. ونرى بالفعل أن حماس تعيد تنظيم صفوفها داخل غزة، وتستعد للسيطرة على القطاع مجدداً بمجرد انسحاب قواتنا، نا لا أرغب في الانضمام إلى التصفيق، لا للرئيس الأمريكي الذي يبيع شعب إسرائيل وهم السلام والأمن، ولا لليمين الذي يمجد هذا الاتفاق وكأنه إنجاز”.

وانضمت إليها عدة شخصيات سياسية إسرائيلية أخرى، من بينهم عضو الكنيست عميت هاليفي (الليكود) الذي اعتبر الاتفاق “عكس الانتصار في الحرب”، ورئيس حزب “نوعم” آفي ماعوز الذي أعلن أنه لن يكون مجرد “كومبارس” في العرض الاحتفالي داخل الكنيست.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطابه الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الكنيست، قبل توجهه مباشرة إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة ومنظمة، لمناقشة اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

أيمن عودة يُبعد من الكنيست بعد رفع لافتة تطالب بالاعتراف بفلسطين خلال كلمة ترامب

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، توتراً بعد مقاطعة النائب العربي أيمن عودة لكلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورفعه لافتة كتب عليها “اعترفوا بفلسطين”، قبل أن يتم إخراجه من القاعة في مشهد أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي، قال عودة: “لقد أُبعدوني من الجلسة العامة لمجرد أنني طرحتُ أبسط مطلب، مطلباً يتفق عليه المجتمع الدولي بأسره: الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، مضيفاً: “هناك شعبان هنا، ولن يرحل أيٌّ منهما”.

ونشر عودة صورة للافتة التي رفعها خلال الجلسة، مؤكداً أن دعوته تأتي انسجاماً مع موقفه الثابت بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف المتبادل بين الشعبين.

وفي تغريدة أخرى قبل الجلسة، وصف عودة أجواء الكنيست بأنها تعكس “نفاقاً لا يُطاق”، مشيراً إلى أن “الإطراء غير المسبوق الذي ناله نتنياهو لا يُعفيه من المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة”.

وختم النائب الإسرائيلي بالقول إن “إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والسلام والأمن للجميع”.

ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأنه لا يعتقد أنه سيدخل الجنة، رغم دوره في التوصل إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال: “لا أعتقد أن هناك أي شيء سيدخلني الجنة، لا أعتقد أنني سأدخل الجنة. لست متأكداً من قدرتي على دخول الجنة، لكنني حسّنت حياة الكثيرين”.

وأشار ترامب إلى أن تصريحاته السابقة حول دخول الجنة بعد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت عفوية بعض الشيء، لكنه لا يتوقع أن يمنحه وقف إطلاق النار في غزة نفس التأثير.