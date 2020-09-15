ترامب: لا مانع من بيع المقاتلة إف-35 للإمارات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مانع لبيع طائرات إف 35 إلى الإمارات.

قال ترامب في مقابلة، مع قناة “فوكس نيوز” إنه ليست لديه مشكلة أو مانع لبيع المقاتلة إف-35 للإمارات.

وأضاف ترامب أنه سيكون على استعداد لبيع نفس أنظمة الأسلحة المباعة لإسرائيل لدول أخرى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ثروة المنطقة وقال إنها ستكون مفيدة للولايات المتحدة.

وقال ترامب قبل مراسم التوقيع في البيت الأبيض لاتفاقيات تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء “إنها دول غنية للغاية في معظمها”.

وأشار إلى أن الإمارات أرادت شراء بعض الطائرات المقاتلة، مضيفا: “أنا شخصياً لن أواجه مشكلة في ذلك. بعض الناس يفعلون، كما يقولون… ربما يذهبون إلى الحرب”.

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، تحدثا عن اتفاق السلام الأخير بين الإمارات والكيان الصهيوني، وصفقة طائرات F-35 الأمريكية مع أبو ظبيحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.