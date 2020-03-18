ترامب: لست عنصرياً ولكن «كورونا» جاء من الصين

ترامب يعلن خضوعه لفحص كورونا بمسحة بلعومية. [رويترز]

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خضوعه لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، عبر مسحة أُخِذت من بلعومه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، حول آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ترامب قوله: “في هذا الأسبوع بدأت في واشنطن تجربة سريرية وتم نشر الكود الوراثي للفيروس ووصلنا إلى تجارب على البشر وحققنا رقما قياسيا في الوقت حيث أن التوصل إلى اللقاحات كان يستلزم سنوات.

وأضاف: “نعمل مع مجموعات على تطوير مسحة بلعومية يقوم بها كل فرد بنفسه وهي مزعجة بعض الشيء، وقد جربتها بيدي، ونحن أمام عملية صعبة نوعا ما، وتعمل المجموعات في الوقت الراهن على تحديد ما إذا كانت هذه المسحات البلعومية اختبارا ناجعا”.

وتابع: “إننا أمام أسرع تطور بالتاريخ فيما يتعلق باللقاحات سنفعل قانون الدفاع الوطني لمكافحة كورونا وسنتخذ إجراءات مشددة”.

وأردف الرئيس الأمريكي يقول: “زدنا القدرة على إجراء عمليات فحص فيروس كورونا عبر مسحات بلعومية وأنا جربتها بنفسي”.

ولفت ترامب إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعرض آخر التطورات بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا”.

ونوه بأنهم أحرزوا تقدما في التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا.

هذا وأعاد الرئيس الأمريكي اتهام الصين بنشر الفيروس، وقال: “لست عنصريا، ولكن كورونا جاء من الصين”.

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