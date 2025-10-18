ترامب لـ«زيلينسكي»: أوقفوا الحرب الآن!

في تحرك دبلوماسي مفاجئ يحمل دلالات استراتيجية عميقة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث دارت محادثات حساسة وسط تصاعد الجدل حول موقف واشنطن من النزاع الروسي الأوكراني.

اللقاء، الذي وُصف علنًا بأنه “ودي ومثير للاهتمام”، حمل في طياته توترات واضحة، مع رفض ترامب دعم كييف بصواريخ بعيدة المدى، ودعوته لوقف فوري لإطلاق النار، مقترحًا تجميد خطوط القتال الحالية، وبينما تتباين ردود الأفعال الدولية، تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة في بودابست قد ترسم ملامح نهاية الحرب، في ظل مشروعات مستقبلية رمزية تُطرَح لأول مرة، كالنفق العابر للقارات “بوتين – ترامب”.

وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ووصف اللقاء بأنه “جيد وودي للغاية”، مشيرًا إلى أنه دعا الطرفين الروسي والأوكراني إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق فوري.

وأضاف ترامب: “برأيي، يجب أن تتوقف الحرب فورًا. عند خط الجبهة، أينما كان، يجب أن يتوقف القتال. على كلا الجانبين العودة إلى منازلهم ووقف القتل”.

وأكد ترامب أنه نقل الرسالة نفسها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا: “قلت ذلك للرئيس زيلينسكي، وقلته أيضًا للرئيس بوتين”.

وقال على منصة “تروث سوشيال”: “لقد نصحت الطرفين بشدة بأن الوقت قد حان لإنهاء القتال والتوصل إلى صفقة”.

وكشف موقع “أكسيوس” أن الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي كان متوترًا، حيث رفض ترامب تزويد كييف بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى في الوقت الحالي، معتبرًا أن إرسال هذه الصواريخ قد يقوض الجهود الدبلوماسية.

ووفق مصادر حضرت الاجتماع، فقد كان ترامب صارمًا، وقال إن الحل المقترح يتمثل في “تجميد خطوط المواجهة الحالية”، وهو ما يصعب على أوكرانيا قبوله.

ترامب وصف الاجتماع في منشور لاحق بأنه “مثير للاهتمام وودي”، ودعا كلا الطرفين لإعلان النصر وترك الحكم للتاريخ. وأضاف: “فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ”.

وبعد الاجتماع، أجرى زيلينسكي اتصالًا هاتفيًا مع عدد من القادة الأوروبيين. وأفاد مصدر شارك في المكالمة أن العديد من القادة أبدوا حيرة بشأن تغير موقف ترامب.

واقترح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العمل مع الولايات المتحدة لصياغة مشروع سلام، مشابه لخطة ترامب المكونة من 20 نقطة التي طُرحت سابقًا في سياق النزاع في غزة.

وكان أجرى ترامب وبوتين محادثة هاتفية مطولة استمرت ساعتين ونصف، وهي الأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية.

وناقش الطرفان الأزمة الأوكرانية، وتم الاتفاق على التحضير لاجتماع ثنائي في العاصمة المجرية بودابست خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد ترامب أن زيلينسكي سيكون على اتصال خلال هذا اللقاء.

ووفق مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد تم التطرق إلى إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، وأكد بوتين أن هذه الخطوة لن تغيّر الوضع على الأرض، لكنها ستلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

من جانبه، قال ترامب إنه يأمل في إنهاء الحرب دون اللجوء إلى استخدام هذا النوع من السلاح.

وفي تطور لافت، اقترح مبعوث الكرملين للاستثمار، كيريل دميترييف، مشروعًا لربط روسيا والولايات المتحدة عبر نفق للسكك الحديدية تحت مضيق بيرينغ يحمل اسم “بوتين–ترامب”، بتمويل روسي ودولي، وبتنفيذ محتمل من شركة “ذا بورينغ كومباني” الأمريكية التي يملكها إيلون ماسك، وتبلغ تكلفة المشروع المقترحة 8 مليارات دولار، ويرمز بحسب المقترح إلى “الوحدة بين القارتين”.

من جهة أخرى، أثار حضور وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى اجتماع ترامب – زيلينسكي مرتديًا ربطة عنق بألوان العلم الروسي جدلًا في الأوساط الإعلامية، بسبب ترتيب الألوان المطابق للعلم الروسي.

وفي تعليق من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وصف القمة المرتقبة في بودابست بأنها “أهم قمة في القرن الحادي والعشرين”، مؤكدًا مشاركته في مباحثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يقود جهود الوساطة.