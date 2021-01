ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 يناير

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يحضر مراسم تنصيب خلفه، الديمقراطي جو بايدن، التي من المقرر أن تجري يوم 20 يناير.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة عبر “تويتر”: “لكل من طرح هذا السؤال، أنا لن أحضر مراسم التنصيب يوم 20 يناير”.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

