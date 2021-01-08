ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 يناير

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 8 يناير 2021 - 19:08 | آخر تحديث: 8 يناير 2021 - 19:09 نُشر: الجمعة، 8 يناير 2021 - 19:08
دولي
مناقشات في البيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لمراسم التنصيب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يحضر مراسم تنصيب خلفه، الديمقراطي جو بايدن، التي من المقرر أن تجري يوم 20 يناير.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة عبر “تويتر”: “لكل من طرح هذا السؤال، أنا لن أحضر مراسم التنصيب يوم 20 يناير”.

في غضون ذلك نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن هناك مناقشات في البيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لمراسم التنصيب المقرر في 20 يناير، مضيفة أنه من المتوقع أن يسافر الرئيس الحالي إلى منتجعه في فلوريدا.

آخر تحديث: 8 يناير 2021 - 19:09
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً