ترامب: لن تستمر طويلاً.. رئيس كولومبيا يردّ: توقف عن تشويه سمعتي!

رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، الاتهامات والتهديدات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اتهمه فيها بأنّه متورط في إنتاج وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة، ورفض أي تدخل عسكري محتمل في بلاده على غرار العملية الأمريكية في فنزويلا.

وقال بيترو على منصة “إكس”: “اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب”.

وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأن كولومبيا “مريضة جدًا” وتحكمها “رجل مريض يحب إنتاج وبيع الكوكايين”، ملمحًا إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية في البلاد على غرار العملية التي نفذت في فنزويلا في 3 يناير 2026، والتي أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك للمحاكمة.

وأضاف ترامب للصحفيين أن بيترو يمتلك مطاحن ومصانع للكوكايين، وأن الأخير “لن يستمر في منصبه لفترة طويلة”، مشيرًا إلى أن فكرة تنفيذ عملية عسكرية مماثلة لتلك التي حصلت في فنزويلا “تبدو جيدة جدًا”.

ورد الرئيس الكولومبي على هذه التصريحات بالانتقاد الشديد للعمل العسكري الأمريكي في المنطقة، واصفًا عملية احتجاز مادورو بأنها “لا أساس قانوني لها”، ومؤكدًا أن سيادة دولته غير قابلة للتجاوز.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد مستمر بين الرئيسين ترامب وبيترو، منذ بداية ولاية ترامب الثانية، ويتعلق بخلافات حول سياسات مثل التعرفات الجمركية، والهجرة، والتدخل العسكري في أمريكا اللاتينية، إلى جانب اتهامات مستمرة من ترامب للرئيس الكولومبي بشأن تسهيل إنتاج الكوكايين وتهريبه، وتهديده بقطع المساعدات وفرض عقوبات.